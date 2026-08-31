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У Києві відкриється другий вестибюль станції метро «Бориспільська»: дата

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві відкриється другий вестибюль станції метро «Бориспільська»: дата
Водночас вестибюль № 1 (з боку ст. «Вирлиця») працює в режимі пасажирських перевезень щоденно з 5:26 до 22:23
фото: Вікіпедія

Вестибюль працюватиме для перевезень пасажирів із 5:23 до 22:20

Завтра, 1 вересня, на станції метро «Бориспільська» відновлять роботу вестибюля № 2 (з боку ст. «Червоний Хутір»). Про це повідомляють у КП «Київський метрополітен», інформує «Главком»

Вестибюль працюватиме для перевезень пасажирів із 5:23 до 22:20.

Водночас вестибюль № 1 (з боку ст. «Вирлиця») працює в режимі пасажирських перевезень щоденно з 5:26 до 22:23.

Крім цього, суміщений підземний перехід із виходами №№ 3, 4 та 5, що сполучений із вестибюлем № 2, цілодобово відкритий для пасажирів і пішоходів.

У «Київському метрополітені» також нагадують режим роботи всіх станцій метро. І звертають увагу, що слід орієнтуватися на час відкриття/закриття вестибюлів.

Розклад роботи станцій метро Сирецько–Печерської лінії
Розклад роботи станцій метро Сирецько–Печерської лінії
інфографіка: «Київський метрополітен»
Режим роботи Оболонсько–Теремківської лінії столичного метро
Режим роботи Оболонсько–Теремківської лінії столичного метро
інфографіка: Київський метрополітен»
Режим роботи станцій метро на Святошинсько–Броварській лінії
Режим роботи станцій метро на Святошинсько–Броварській лінії
інфографіка: «Київський метрополітен»

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що уряд виділить кошти з резервного фонду для компенсації постраждалим через детонації у селі Мила на Київщині. Крім того, анонсував адаптацію роботи держави і, зокрема, Києва до «нової тактики російських атак».

До слова, у Києві опрацьовують можливість запустити тимчасові автобусні маршрути та збільшення рухомого складу метрополітену з лівого на правий берег Дніпра на час затяжних повітряних тривог. 

Теги: Київ метро

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