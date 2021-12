У Києві костел Святого Миколая підсвітили фіолетовим. Що символізує ілюмінація?

фото: громадської організації Fight For Right

У всьому світі люди з інвалідністю виходять на захист своїх прав під прапорами саме цього забарвлення

У Києві костел Святого Миколая підсвітили фіолетовим кольором. Барва символізує захист прав людей з інвалідністю. Крім того, громадська організація Fight For Right проведе першу в Україні акцію видимості людей з інвалідністю Lights for Rights. Більше ста людей вийде з ліхтариками, телефонами й іншими джерелами світла, щоб підсвітити права людини. Подія відбудеться у Києві на Майдані Незалежності 12 грудня о 16:00.

«Ми виходимо на акцію, бо з нас годі. Годі не рахуватися із нашими інтересами та правами; досить запрошувати нас на заходи лише номінально та не враховувати нашу думку. Політика в сфері інвалідності має насамперед робитися людьми з інвалідністю. Наші учасники й учасниці вийшли за права більше 2,7 мільйонів людей з інвалідністю в Україні. І це зовсім не маленька група, думкою якої можна нехтувати. Для порівняння: населення Києва – 2,9 мільйонів. Хіба можна дозволити і далі ігнорувати стільки людей?» – каже голова Fight For Right Юлія Сачук.

Представники IT-компанії MacPaw, які допомогли організувати підсвітку, прокоментували свою участь: «Костел засяяв у рамках наших соціальних проєктів #MacPawCares. Ще У 2019 році MacPaw ініціювала ідею підсвітити костел, до нас долучились Toronto-Kyiv, SD Capital і Ring Ukraine, компанія, що робила освітлення Expolight».

Раніше у столиці увечері 10 грудня на честь Міжнародного дня прав людини кольорами прапора ЛГБТ-спільноти підсвітили будівлю Київської міської державної адміністрації.

Також у Києві відкрився новий притулок для постраждалих від домашнього насильства.

Читайте також: