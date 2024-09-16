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ППО збила навколо столиці майже два десятки дронів: деталі нічної атаки на Київщину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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ППО збила навколо столиці майже два десятки дронів: деталі нічної атаки на Київщину

У ніч на 16 вересня у Києві та області сили ППО працювали по ворожих безпілотниках

У ніч на 16 вересня в Київській області підрозділи протиповітряної оборони працювали по російських БпЛА. Про це інформує пресслужба Київської ОВА в телеграмі.

«Сили ППО працюють по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників», – закликали в ОВА.

Раніше Повітряні сили попереджали про безпілотник, що рухається на Київ з південного заходу.

Начальник КМВА Сергій Попко наголосив, що Київ став об'єктом восьмої повітряної атаки окупантів у вересні. ППО збила навколо столиці майже два десятка ворожих БпЛА . 

Зокрема у  ніч на понеділок ворожі війська застосували ударні безпілотники, ймовірно, типу Shahed.

Оголошення повітряної тривоги в столиці відбулося близько другої ночі і тривало приблизно три з половиною години. Безпілотники атакували Київ з різних напрямків і у кількох групах. Протиповітряна оборона змогла знищити майже два десятка ворожих БпЛА в повітряному просторі навколо міста.

Згідно з попередньою інформацією, постраждалих і руйнувань не зафіксовано. Подальші деталі щодо типу та кількості ворожих безпілотників будуть надані у звітах Повітряних Сил.

О 2:01 начальник КМВА Сергій Попко повідомив про роботу ППО у столиці. «В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги», – зазначив Попко.

О 2:36 у КМВА зазначили, що на підступах до Києва працює ППО.

О 3:23 КОВА ще раз повідомила, що в області працює ППО.
О 5:10 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у місті працюють сили ППО. Згодом стало відомо, що в Оболонському районі столиці уламки БпЛА впали на територію комунального підприємства, пожежі немає. Екстрені служби прямують на місце, додав мер міста.

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Теги: Київщина безпілотник системи ППО дрон

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