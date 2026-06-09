Головна Київ Новини
search button user button menu button

Кількість жертв удару по Києву 2 червня зросла: у лікарні померла студентка Ірина Забудько

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Кількість жертв удару по Києву 2 червня зросла: у лікарні померла студентка Ірина Забудько
Другокурсниця Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Ірина Забудько
фото: Всеволод Зеленін/Facebook

Дівчина навчалася на психолога  

Кількість загиблих внаслідок масованого ракетно-дронового удару РФ 2 червня зросла до восьми людей – у лікарні померла другокурсниця Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Ірина Забудько. Про це повідомив її викладач Всеволод Зеленін, інформує «Главком». 

Дівчина навчалася на психолога і тиждень боролася за життя у лікарні після важких травм, отриманих під час російського обстрілу.

«Вона постраждала від російського бомбардування. Тиждень тому я звертався до вас й просив про допомогу для її лікування, ми усі вірили, сподівалися, молилися та чекали на диво. На жаль, серце Ірини зупинилось. Важко знайти слова, коли йде така молода, світла й красива людина. Особливо боляче усвідомлювати, скільки планів, мрій і можливостей залишились нездійсненими», – зазначив Зеленін.

Ірина Забудько навчалася на психолога
Ірина Забудько навчалася на психолога
фото: Всеволод Зеленін/Facebook

Викладач закликав підтримати маму загиблої дівчини словом, молитвою та фінансовою допомогою.

Нагадаємо, у ніч проти 2 червня російські терористи здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Через наслідки обстрілу в кількох районах столиці тимчасово перекрили рух транспорту.  

На низці локацій рятувальники та служби ще працюють над ліквідацією наслідків російської атаки на Київ. «Станом на 12:00 медики підтверджують 64 поранених та 6 загиблих киян. На жаль, цифри можуть бути не остаточними», – повідомив голова Київської МВА Тимур Ткаченко у соцмережі. 

Внаслідок масованої нічної атаки в Оболонському районі столиці зафіксовано пошкодження промислових об’єктів та недобудови, а на територію одного з дитячих садків упав нерозірваний боєприпас.  

Читайте також:

Теги: Київ обстріл смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок атаки ніхто не постраждав
Одещина: окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі
14 травня, 21:14
Дніпропетровщина під ударами РФ, NaVi перемогли у США: головне за ніч 18 травня
Дніпропетровщина під ударами РФ, NaVi перемогли у США: головне за ніч 18 травня
18 травня, 05:50
Унаслідок події ніхто не постраждав
Падіння уламків БпЛА у Києві: влада показала наслідки (фото)
12 травня, 06:43
У Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Разова поїздка у метро, трамваях, тролейбусах та автобусах коштуватиме 30 грн
Проїзний на транспорт за майже 5 тис. грн: Київ увійде до четвірки найдорожчих у Європі
19 травня, 12:16
Причина аварії невідома
У Дарницькому районі столиці сталася ДТП за участі поліції
27 травня, 20:10
Вибиті вікна та вирва від вибуху перед входом до Кіностудії Довженка
Нічний удар по Києву: пошкоджено кіностудію імені Олександра Довженка (відео)
2 червня, 15:38
Внаслідок атаки РФ Лук’янівський ринок було повністю знищено
Петиція про відбудову Лук’янівського ринку набрала голоси
4 червня, 08:40
Український борщ на вишитому рушникові знову прикрасив сквер на проспекті Повітряних Сил
Український борщ на вишитому рушнику: оригінальний квітник прикрасив сквер у Києві
4 червня, 18:56
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
Де у Києві проходитимуть продуктові ярмарки 9-14 червня (адреси)
Вчора, 13:14

Новини

ДТП у Білоцерківському районі: з понівечених авто деблоковано двох людей
ДТП у Білоцерківському районі: з понівечених авто деблоковано двох людей
Рух вулицею Зодчих частково обмежено до 11 червня
Рух вулицею Зодчих частково обмежено до 11 червня
Кількість жертв удару по Києву 2 червня зросла: у лікарні померла студентка Ірина Забудько
Кількість жертв удару по Києву 2 червня зросла: у лікарні померла студентка Ірина Забудько
«Щиро любила малечу»: у ДТП на Караваєвих дачах загинула вихователька дитсадка
«Щиро любила малечу»: у ДТП на Караваєвих дачах загинула вихователька дитсадка
Поліція шукає двох жінок, які переховувалися у підвалі дитсадка в окупованій Бучі
Поліція шукає двох жінок, які переховувалися у підвалі дитсадка в окупованій Бучі
У Києві через зливу затопило вулицю Академіка Кухаря, рух ускладнено (відео)
У Києві через зливу затопило вулицю Академіка Кухаря, рух ускладнено (відео)

Новини

Подорожачав бензин? Винні мігранти! Українка розповіла, як трампівська пропаганда зомбує американців
Вчора, 23:00
За 9 км від резиденції Путіна на Валдаї з’явилися антидронові сітки (фото)
Вчора, 18:24
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:29
В Україні дощі, грози: погода на 7 червня 2026 року
7 червня, 05:59
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
6 червня, 17:49
СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
5 червня, 13:37

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua