Кількість жертв удару по Києву 2 червня зросла: у лікарні померла студентка Ірина Забудько

Дівчина навчалася на психолога

Кількість загиблих внаслідок масованого ракетно-дронового удару РФ 2 червня зросла до восьми людей – у лікарні померла другокурсниця Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Ірина Забудько. Про це повідомив її викладач Всеволод Зеленін, інформує «Главком».

Дівчина навчалася на психолога і тиждень боролася за життя у лікарні після важких травм, отриманих під час російського обстрілу.

«Вона постраждала від російського бомбардування. Тиждень тому я звертався до вас й просив про допомогу для її лікування, ми усі вірили, сподівалися, молилися та чекали на диво. На жаль, серце Ірини зупинилось. Важко знайти слова, коли йде така молода, світла й красива людина. Особливо боляче усвідомлювати, скільки планів, мрій і можливостей залишились нездійсненими», – зазначив Зеленін.

Ірина Забудько навчалася на психолога фото: Всеволод Зеленін/Facebook

Викладач закликав підтримати маму загиблої дівчини словом, молитвою та фінансовою допомогою.

Нагадаємо, у ніч проти 2 червня російські терористи здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Через наслідки обстрілу в кількох районах столиці тимчасово перекрили рух транспорту.

На низці локацій рятувальники та служби ще працюють над ліквідацією наслідків російської атаки на Київ. «Станом на 12:00 медики підтверджують 64 поранених та 6 загиблих киян. На жаль, цифри можуть бути не остаточними», – повідомив голова Київської МВА Тимур Ткаченко у соцмережі.

Внаслідок масованої нічної атаки в Оболонському районі столиці зафіксовано пошкодження промислових об’єктів та недобудови, а на територію одного з дитячих садків упав нерозірваний боєприпас.