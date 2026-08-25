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У Києві оголошено повітряну тривогу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Києві оголошено повітряну тривогу
колаж: glavcom.ua

Пройдіть в укриття 

У Києві о 23:54 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, Україна зможе налагодити власне виробництво крилатих ракет SCALP/Storm Shadow після того, як Велика Британія погодилася передати Києву секретні технологічні дані про свої компоненти. За інформацією CNN, такі ракети можуть використовуватися для ударів по підземних військових цілях, зокрема командних бункерах, куди складніше дістати легшими безпілотниками.

Теги: укриття Київ тривога

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