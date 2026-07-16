Стармер прибуде до Києва з останнім візитом на посаді прем'єра

Під час перебування в Києві Стармер підтвердить, що «залізна підтримка» України з боку Великої Британії залишиться незмінною й після зміни уряду

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибуде до Києва з неанонсованим візитом за кілька днів до завершення роботи на посаді глави уряду.

Під час поїздки він планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та підтвердити незмінність британської підтримки України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News та пресслужбу британського уряду.

Стармер обговорить із Зеленським подальшу військову допомогу Україні та прогрес у забезпеченні Збройних сил необхідним озброєнням. «Ставши прем'єром, я знав, що Британія має не просто підтримувати Україну у конкретний час, але й допомогти закласти підвалини для її довгострокової безпеки. Я пишаюся тим, що зробила Британія. Ця робота продовжиться, і наша непохитна підтримка України завжди триватиме», – заявив Стармер.

За даними британського уряду, глава Кабміну також має донести до української сторони, що зміна керівництва у Великій Британії не вплине на курс Лондона щодо підтримки Києва.

Як повідомляє Sky News, це останній візит Стармера до України на посаді прем'єр-міністра. Під час перебування в Києві він підтвердить, що «залізна підтримка» України з боку Великої Британії залишиться незмінною й після зміни уряду.

Нагадаємо, 22 червня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про відставку з посади лідера Лейбористської партії після критики з боку однопартійців. Після цього партія розпочала процедуру обрання нового лідера, яка стартувала 9 липня. За даними Reuters, наразі жодний інший кандидат не планує брати участь у виборах, тому Енді Бернем вважається найімовірнішим наступником Стармера.





