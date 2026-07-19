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Руйнування і пожежі: перші наслідки масованого удару по Києву

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Руйнування і пожежі: перші наслідки масованого удару по Києву
фото: ДСНС

Повітряні сили повідомили про десятки пусків

У ніч на 19 липня російські війська здійснили масовану балістичну атаку на Київ. Повітряні сили Збройних сил України протягом понад 20 хвилин фіксували серію пусків балістичних ракет із території Брянської та Курської областей РФ, попереджаючи про безпосередню загрозу для столиці. Про це пише «Главком» з посиланням на Повітряні сили України і мера Києва Віталія Кличка.

Перше повідомлення про рух балістичної ракети через Сумську область з'явилося о 01:21. Уже за хвилину військові повідомили, що ціль рухається через Чернігівську область, а о 01:23 попередили про новий пуск із Брянської області та балістичну загрозу для Києва. Надалі Повітряні сили практично безперервно інформували про нові запуски курсом на столицю.

За інформацією низки українських моніторингових ресурсів, під час атаки по Києву могло бути запущено близько 25–30 балістичних ракет. Вони летіли одночасно з 3-х сторін. Водночас офіційного підтвердження такої кількості від Повітряних сил чи інших державних органів на момент публікації не було.

У столиці пролунала серія потужних вибухів. За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, після одного з ударів на станції метро «Лук'янівська» сталося часткове обвалення елементів стелі. Ця інформація потребує офіційного підтвердження.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про перші наслідки атаки. За його словами, у Деснянському районі, за попередньою інформацією, підіймався дим поблизу одного з торговельних центрів, за іншою адресою горіли автомобілі. Також зафіксовано влучання в нежитлову будівлю. Крім того, медиків викликали до Шевченківського району столиці.

Також вже відомо, що у Деснянському районі підіймається дим біля одного з торговельних центрів. За іншою адресою палають автівки. Зафіксовано влучання в нежитлове приміщення.

А ось у Шевченківському районі, за повідомленням мера, внаслідок падіння уламків, сталося загоряння в багатоквартирному житловому будинку.
Екстрені служби прямують на місце.

О 2:10 Віталій Кличко повідомив, що у Солом'янському районі сталося загоряння в приміщенні супермаркету. Кореспондентка Суспільного повідомила, що йдеться про супермаркет мережі АТБ.

Крім того, російська атака на Київ спричинила влучання у багатоквартирний житловий будинок у Солом'янському районі. 

Інформація про кількість постраждалих, масштаби руйнувань та результати роботи сил протиповітряної оборони уточнюється. Українців закликають залишатися в укриттях до офіційного повідомлення про відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, військовий аналітик Олексій Копитько вважає, що до кінця літа Україна може зіткнутися з новим етапом війни, а найближчі місяці стануть визначальними як на фронті, так і в політичній сфері. На його думку, до початку осені міжнародна підтримка залишатиметься стриманою, тоді як усередині країни очікуються кадрові зміни в уряді та тимчасове зниження політичної активності. 

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Теги: росія Київ війна балістичні ракети ракетна атака

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