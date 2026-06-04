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У Києві під колесами вантажівки загинула літня жінка: деталі трагедії

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві під колесами вантажівки загинула літня жінка: деталі трагедії
Смертельна ДТП у Дарницькому районі 4 червня 2026 року
фото: Національна поліція України

Внаслідок отриманих травм потерпіла померла на місці події до приїзду медиків

У Дарницькому районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула літня жінка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Попередньо правоохоронці встановили, що водій вантажного автомобіля перебував у заторі в третій смузі руху в напрямку вулиці Отамана Зеленого. Коли вантажівка рушила з місця, водій допустив наїзд на пішохода – жінку 1943 року народження, яка перетинала проїжджу частину у невстановленому для цього місці.

Водій вантажівки допустив наїзд на пішохода – жінку 1943 року народження
Водій вантажівки допустив наїзд на пішохода – жінку 1943 року народження
фото: Національна поліція України

«Внаслідок отриманих травм потерпіла загинула на місці події до приїзду медиків», – повідомили правоохоронці.

На місці події працює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод главку поліції Києва
На місці події працює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод главку поліції Києва
фото: Національна поліція України

Наразі слідчі встановлюють усі обставини, причини та механізм цієї автопригоди. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події. 

Нагадаємо, смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася днями у межах села Калинове, що у Вишгородському районі. Водій автомобіля Audi A4 не вписався в поворот, вилетів у кювет і врізався в дерево. 42-річний водій на заокругленій дорозі не впорався з керуванням, зʼїхав у кювет, де врізався у дерево. Внаслідок ДТП 56-річний пасажир легковика загинув на місці. Кермувальника госпіталізували з тілесними ушкодженнями, він виявився п’яним.

Раніше повідомлялося, що поліцейські затримали водія Lada, який сів за кермо напідпитку та травмував свою пасажирку. Днями на Берестейському проспекті у Святошинському районі, під час заїзду на шляхопровід, 46-річний керманич легковика не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся із електромобілем Tesla, який рухався попереду в тій самій смузі. Від удару водійка Tesla втратила керування та зіткнулася з автомобілем Volkswagen, що їхав попереду.

Теги: Київ смерть ДТП

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