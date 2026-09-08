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Київ охопив транспортний колапс на тлі тривалої тривоги

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київ охопив транспортний колапс на тлі тривалої тривоги
На зупинках громадського транспорту в Києві збираються великі черги пасажирів
фото: соцмережі

Головна причина збоїв у русі громадського транспорту – нічний обстріл та тривала повітряна тривога

Уранці 8 вересня мешканці столиці зіштовхнулися із масштабним транспортним колапсом. На зупинках громадського транспорту та поблизу станцій метро збираються величезні натовпи людей, які намагаються дістатися на роботу. Про це повідомляє «Главком». 

Головна причина збоїв – тривала повітряна тривога. «Червоний» рівень небезпеки тривав понад 10 годин поспіль, а станом на 09:30 у Києві продовжує діяти «жовта» тривога.

Журналіст Сергій Костеж розповів у соцмережах про складну ситуацію на правому та лівому берегах столиці:

«У столиці знову транспортний колапс, метро не працює, наземний транспорт ходить з перебоями. Натовпи людей на зупинках. На фото метро «Лісова». Але і на «Видубичах» подібна картинка», – зазначив він.

Чому виникли проблеми з метро?

Наразі під час повітряної тривоги рух поїздів відкритими ділянками та мостами обмежується.

Раніше столична влада ухвалила нові правила роботи метрополітену, однак вони набувають чинності лише з 00:00 10 вересня. Відповідно до цих рішень:

  • При «жовтому» рівні Сирецько-Печерська (зелена) лінія має працювати без обмежень через Південний міст.
  • При «червоному» рівні зелена гілка курсуватиме лише на двох окремих ділянках («Сирець» – «Видубичі» та «Славутич» – «Червоний хутір»), а червона – тільки підземною ділянкою («Академмістечко» – «Арсенальна»).

Оскільки нові правила ще не вступили в дію, під час поточного «жовтого» рівня тривоги рух наземними ділянками та міжбереговими мостами залишається обмеженим, що й спричинило основний перебій у сполученні.

Ситуація на контролі уряду

Напередодні ввечері через проблеми з транспортом у столиці премʼєр-міністр Сергій Корецький провів термінову нараду з урядовцями та представниками міської влади.

«Доручив негайно забезпечити належну роботу метрополітену відповідно до прийнятих урядом рішень, щоб люди могли нормально дістатися додому. Немає і не може бути абсолютно жодних підстав зволікати з цим. Затори на дорогах, черги та натовпи на зупинках громадського транспорту не додають безпеки й комфорту», – наголосив очільник уряду.

Незважаючи на доручення уряду, через триваючу тривогу та відсутність запроваджених змін у режимі роботи підземки, кияни змушені годинами чекати на наземний транспорт чи шукати альтернативні способи пересування.

Нагадаємо, у ніч проти 8 вересня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Україні, спрямувавши основний вектор атаки на столицю та Київщину. Повітряна тривога «червоного» рівня в Києві тривала понад 10 годин поспіль – з 19:42 7 вересня до 05:40 8 вересня. Вже о 06:40 у місті знову оголосили тривогу через загрозу БпЛА. 

Теги: Київ громадський транспорт метро

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