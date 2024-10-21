Вчиняв домашнє насильство щодо дружини та п'ятьох дітей: як суд покарав кривдника

Чоловіка взяли під варту прямо в залі суду

У столиці до двох років в’язниці засуджено 42-річного киянина, який вчиняв домашнє насильство щодо дружини та п’ятьох дітей. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Як розповіли у прокуратурі, чоловік довгий час знущався над родиною, що призвело до психологічних страждань та емоційної залежності.

Як виявилось, кривдник перебував на профілактичному обліку в секторі протидії домашньому насильству з жовтня 2022 року, та все ж продовжив вчиняти психологічне насильство по відношенню до дружини та дітей. Він їх словесно ображав, принижував, кричав та шантажував.

Тож суд обрав обвинуваченому максимальне покарання. Чоловіка взяли під варту прямо в залі суду.

Раніше повідомлялося, що у Броварському районі Київській області сталася трагічна подія, під час виклику про домашнє насильство чоловік кинувся на поліцейських з сокирою. Правоохоронець вистрелив у нападника після попереджувального пострілу, чоловік помер, розпочато кримінальне провадження і службове розслідування.