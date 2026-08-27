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Фінляндія вирішила віддати Україні частину власної ППО

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Фінляндія вирішила віддати Україні частину власної ППО
Президент Фінляндії Александр Стубб анонсував передачу Україні критично важливих засобів ППО
скриншот з відео

Стубб не розкрив, які саме засоби передадуть Києву, але наголосив: вони залишалися на озброєнні самої Фінляндії

Фінляндія вирішила передати Україні частину засобів протиповітряної оборони зі своїх запасів. Президент країни Александр Стубб анонсував нову допомогу на тлі підготовки союзників до можливого посилення російських атак узимку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю фінського політика.

Стубб наголосив, що посилення української протиповітряної оборони стало одним із ключових питань, на якому мали зосередитися союзники Києва. За його словами, цю тему він уже обговорив із президентом України Володимиром Зеленським.

«Ми надамо Україні – я не говоритиму, що саме надамо – певні критично важливі засоби протиповітряної оборони, які ще залишаються у Фінляндії. Ми всі знаємо, що наближається зима. Фіни й українці дещо знають про зиму», – заявив Стубб.

Які саме системи або боєприпаси Фінляндія вирішила передати Україні, президент країни не уточнив.

Союзники зосередилися на підготовці України до зими
Стубб наголосив, що партнерам України було необхідно приділити особливу увагу захисту енергетичної інфраструктури. Крім засобів ППО, серед потреб країни він назвав генератори та дизельні двигуни.

Президент Фінляндії закликав союзників зробити все можливе, аби майбутня зима не стала важким випробуванням для українців через російські удари.

Окремо Стубб звернув увагу на здатність Росії виробляти балістичні ракети. На цьому тлі союзники продовжили пошуки систем та перехоплювачів, здатних посилити захист України від балістичних цілей.

Фінський президент зазначив, що необхідні системи Patriot перебували не лише в Європі, тому потенційні можливості для посилення української ППО шукали й в інших регіонах.

«Ми знаємо, що системи Patriot є в різних частинах світу, не лише в Європі, а й на Близькому Сході та у США. І є багато інших напрямків, над якими нам потрібно працювати», – наголосив Стубб.

Нагадаємо, що цієї ночі російські війська здійснили комбіновану атаку на низку регіонів України. У Києві пролунала серія вибухів. Повітряні сили попереджали про балістичну ракету, яка прямувала в напрямку столиці з Чернігівщини.

Під ударом також опинилися Запоріжжя, Полтавщина та Кривий Ріг. У Запоріжжі внаслідок російської атаки постраждали троє людей. У Кривому Розі ворог поцілив у промислове підприємство, внаслідок чого травмовано двох людей.

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Теги: системи ППО Patriot Фінляндія Україна

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