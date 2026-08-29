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У Києві на вихідних 29-30 серпня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві на вихідних 29-30 серпня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
На ярмарках можна закупитися свіжими овочами, фруктами та м'ясом за помірними цінами
фото: КМДА

Продуктові ярмарки пройдуть у всіх районах столиці

Цими вихідними, 29 та 30 серпня, в Києві відбудуться сезонні ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Зокрема, у суботу 29 серпня ярмарки відбудуться в:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
  • Деснянському районі – вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Рональда Рейгана);
  • Дніпровському районі – бульв. Амвросія Бучми, 2-10;
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 7-11.

У неділю 30 серпня ярмарки відбудуться в:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;
  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.

Нагадаємо, цього року в Україні може побільшати дрібної картоплі через дефіцит вологи, який спостерігався у липні та серпні. Бульби не встигли набрати необхідну товарну масу, тому великої фракції буде значно менше. Водночас додаткові витрати на сортування можуть призвести до подорожчання продукції. 

До слова, на волинських городах було зафіксовано унікальну аномалію з картоплею. Такого не спостерігалося 30 років.

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Теги: Київ ярмарок продукти

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