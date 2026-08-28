МЗС розкрило ціну російських заяв про дипломатію

Глава МЗС України Андрій Сибіга розкрив суперечність у заявах Росії про мир та дипломатію

Поки Москва заявляє про готовність до дипломатії, вона нарощує військові можливості, а Київ лише за одну добу пережив рекордні 13 повітряних тривог

Міністерство закордонних справ України звернуло увагу на суперечність між заявами Росії про дипломатію та її реальними діями. Москва продовжує інвестувати у виробництво ракет, розширювати військові можливості та атакувати українські міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис МЗС України.

«Поки Москва говорить про дипломатію, вона продовжує інвестувати в ракети та розширювати свої можливості вести війну», – йдеться в повідомленні відомства.

У МЗС наголосили, що готовність Росії до завершення війни варто оцінювати не за публічними заявами Кремля, а за конкретними діями російської сторони.

Як приклад дипломати навели ситуацію в Києві 27 серпня. Протягом однієї доби у столиці 13 разів оголошували повітряну тривогу через загрозу російських атак. Загальна тривалість повітряної небезпеки становила 872 хвилини – майже 15 годин.

Російські війська запускали безпілотники невеликими групами, через що загроза для столиці зберігалася та неодноразово поновлювалася протягом дня. Тривалі повітряні тривоги впливали на роботу громадського транспорту, державних і міських служб, а мешканці Києва були змушені постійно переривати повсякденні справи.

У МЗС зауважили, що для населених пунктів, розташованих поблизу лінії фронту, багатогодинні повітряні тривоги вже давно стали звичною реальністю. У відомстві вважають, що ситуація в Києві вкотре продемонструвала розбіжність між словами Москви про дипломатію та продовженням російських атак на Україну.

Нагадаємо, 27 серпня у Києві оголосили 13 повітряних тривог – це стало абсолютним антирекордом за одну добу від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Попередній максимум становив 12 сигналів повітряної тривоги за добу. Його зафіксували 1 березня 2022 року, у перші тижні повномасштабної війни.

Цього разу повітряна небезпека неодноразово поверталася до столиці протягом усього дня. Першу тривогу 27 серпня оголосили ще вночі – о 01:46 через загрозу російських безпілотників. Відбій пролунав о 02:04.