На вулиці Героїв Дніпра на місяць обмежать рух транспорту

Обмеження діятимуть з 2 по 31 липня 2024 року

У зв'язку з ремонтними роботами у Києві на вулиці Героїв Дніпра обмежать рух транспорту майже на місяць Про це інформує КМДА.

Рух на столичній вулиці Героїв Дніпра буде обмежено на місяць з 2 по 31 липня у зв'язку з проведенням дорожньо-ремонтних робіт.

Вказано, що обмеження руху діятимуть з 2 до 31 липня. На з’їзді з транспортної розв’язки на перехресті вулиць Богатирської та Полярної, фахівці влаштовуватимуть дорожній одяг.

«Роботи проводитимуть на ділянці від вул. Богатирської до кільцевої розв’язки на перетині з вул. Зої Гайдай у бік житлового масиву Оболонь», – йдеться у повідомленні.

Водіїв закликали враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, що з 2 липня, з 08:00 до 21:00 на вулиці Крайній буде обмежений рух транспорту. Дорожники влаштовуватимуть на цій вулиці верхній шар асфальтобетонного покриття.

До слова, стало відомо, коли повністю запрацює синя гілка метро у Києві.