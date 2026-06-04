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Півтора роки добровільного декларування: скільки зброї зареєстрували кияни

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Півтора роки добровільного декларування: скільки зброї зареєстрували кияни
Алгоритм декларування зброї простий і доступний для кожного та займає кілька годин
фото: Національна поліція України

Офіційна процедура добровільного декларування вогнепальної зброї та боєприпасів стартувала у 2024 році

У Києві триває добровільне декларування зброї. Наразі жителі зареєстрували понад 2,2 тисячі одиниць вогнепальної зброї та понад мільйон набоїв. Про це сьогодні, 4 червня, повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції Києва, інформує «Главком».

Зазначається, що офіційна процедура добровільного декларування вогнепальної зброї та боєприпасів стартувала із 2024 року. За цей час до підрозділів столичної поліції звернулися понад 2136 жителів.

«Громадяни задекларували 2237 одиниць вогнепальної зброї та більше мільйона набоїв. Після проходження процедури протягом кількох годин вони отримали відповідні дозволи і тепер можуть зберігати зброю на законних підставах», – йдеться у повідомленні.

У поліції інформують, що алгоритм декларування зброї простий і доступний для кожного та займає кілька годин. Для цього необхідно:

  • повідомити про знахідку чи наявну зброю на спецлінію 102 або звернутися до територіального підрозділу поліції за місцем мешкання
  • прибути до найближчого підрозділу поліції для декларування зброї, або скористатися можливістю виїзду фахівців дозвільної служби за місцем мешкання декларанта для здійснення процедури
  • підготувати паспорт громадянина України та ідентифікаційний код (ІПН).

Правоохоронці наголошують: зберігання незареєстрованої вогнепальної зброї тягне за собою кримінальну відповідальність. 

Нагадаємо, 5 вересня минулого року поліція повідомила, що кияни задекларували 1119 одиниць вогнепальної зброї та близько 300 000 набоїв.

Кампанія з декларування зброї стартувала в Україні у 2024 року після ухвалення Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України», який вдосконалює порядок отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Закон набрав чинності 25 серпня 2024 року і почав діяти після затвердження відповідних процедур, а саме з 25 листопада 2024 року.

Також повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні було втрачено та викрадено понад 491 тисячу одиниць зброї. Це свідчить про майже дворазове зростання цього показника лише за останній рік, що викликає серйозне занепокоєння. За даними Міністерства внутрішніх справ, загальна кількість втраченої та викраденої зброї зросла з 270,9 тисячі у вересні 2024 року до 491,4 тисячі у вересні цього року.

Теги: Київ зброя поліція

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