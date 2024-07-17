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У Києві спостерігається погіршення якості повітря

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Києві спостерігається погіршення якості повітря
Ймовірною причиною погіршення стану повітря є дуже низька швидкість вітру
фото з відкритих джерел

Найбільше забруднене повітря наразі в Дніпровському районі столиці

Станом на ранок 17 липня на лівому березі Києва спостерігається погіршення якості повітря. Про це свідчать дані сайту World's Air Pollution.

Найбільше забруднене повітря наразі в Дніпровському районі столиці. Стан повітря шкідливий для чутливих груп людей.

У Києві спостерігається погіршення якості повітря фото 1
фото: скріншот

Напередодні, 16 липня, Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА повідомив, що в Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря.

Станом на 16:00, рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві був високим. Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря, зокрема, є дуже низька швидкість вітру.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

  • обмежити перебування на вулиці;
  • відмовитися від фізичної активності на відкритому повітрі;
  • пити багато води.

Нагадаємо, з 16 по 18 липня в Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Як зазначила пресслужба, погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Як повідомлялося, останні 13 місяців стали найспекотнішими за всю історію спостережень. Разом із тим посилилася екстремальність ураганів, а на Європу і більшу частину регіонів по всій земній кулі незабаром впадуть небачені раніше хвилі спеки. Але навіть це, схоже, ще не все.

Теги: Київ повітря

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