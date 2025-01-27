Вода набула яскраво-рожевого кольору: під Києвом зафіксовано серйозне забруднення водойми (фото)

Вода в Обухівському районі має різкий неприємний запах

У селі Романків Обухівського району місцеві мешканці виявили на території садового товариства «Галявинка» водойму, яка змінила колір і набула неприємного запаху. Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Столичного округу.

Держекоінспектори, які прибули на місце зафіксували, що вода набула яскраво-рожевого забарвлення та мала різкий неприємний запах.

Для з’ясування обставин на місце викликали поліцію та склали заяву про злочин.

Екоінспектори відібрали проби води, які передали до лабораторії для визначення якості води. Результати обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, раніше на Київщині в озері Біле було зафіксовано критичне перевищення забруднення води.

Дослідження виявили суттєве перевищення допустимих норм за рядом показників, що свідчить про критичний рівень забруднення водойми.

Згідно з отриманими даними, зафіксовано такі показники:

хімічне споживання кисню – перевищення у 6 разів від допустимого рівня;

амоній – перевищення у 1,6 рази;

залізо – перевищення у 23 рази від норми;

біологічне споживання кисню (БСК5) – перевищення у 6,9 рази;

кислотність (pH) – досягла рівня 9,5 одиниць, що значно перевищує допустимі межі.

Матеріали перевірки передали правоохоронних органів.