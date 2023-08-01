Госпіталь у Пущі-Водиці замовив ремонт за сотні мільйонів гривень

З грудня 2022 року госпіталь уклав договори щодо ремонту п’яти поверхів на суму 350 млн грн

Комунальне некомерційне підприємство «Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни» КМДА замовило фірмі «Абсолют-Клімат» капітальний ремонт двох поверхів свого головного корпусу за 144 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

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До кінця 2023 року фірма повинна виконати капітальний ремонт 7 та 8 поверхів головного корпусу госпіталя по вулиці Федора Максименка, 26 в Оболонському районі Києва. Кожен поверх обійдеться у 72 млн грн. Підсумкові відомості ресурсів і кошториси не опубліковані ані замовником, ані підрядником, що не дозволяє порівняти ціни будівельних матеріалів і медичного та іншого обладнання з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Як повідомляє видання «Наші гроші», це не перші торги щодо цього корпусу без оприлюднення цін. У грудні 2022 року госпіталь через торги замовив фірмі «Абсолют-Клімат» капремонт 4 поверху за 45 млн грн, а в травні 2023 року після коригування проекту відписав їй без тендеру на цей поверх ще 16 млн грн. У червні 2023 року фірма виграла два тендери щодо 5 та 6 поверхів по 72 млн грн за кожен.

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Усього з грудня 2022 року з нею уклали договори щодо п’яти поверхів на суму 350 млн грн.

Нині єдиним конкурентом був столичний «Агранбуд» директора Володимира Шкуренка. До 2020 року засновником був Іван Шевченко. Свого часу прокуратура вважала, що «Агранбуд» і «РБК «Будкомплекс» могли привласнити бюджетні кошти на капремонті трьох корпусів Олександрівської клінічної лікарні Києва за 60 млн грн, але з 2021 року нових ухвал немає.

Власником столичного «Абсолют-Клімату» є киянин Вячеслав Березовський, а керує ним Сергій Большаков. До 2018 року співзасновником був Ігор Довгань із Києва. Березовський до 2018 року співволодів фірмою «Абсолют Сервіс Лтд» з Євгенієм Ковгаровим, після чого вийшов зі складу засновників, а фірму перейменували в «Інжинірингбуд Лтд». За даними експертного звіту, остання є генеральним проектувальником нинішнього капремонту. Переможець був субпідрядником фірми «АБК «Будмонтаж» із розбудови Національного інституту раку. Крім того, він разом з іншими заснував корпорацію «Євробудінвест».

Нагадаємо, що, за інформацією ЗМІ, заступник Єрмака Кулеба виділяв кошти на відбудову Київщини наближеним компаніям.

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