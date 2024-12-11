У Києві на вулиці Глибочицькій прорвало трубу: вода затоплює дорогу

Ліквідація аварії ще не розпочалася

Вода затопила пішохідну частину і одну зі смуг проїжджої частини

Вранці 11 грудня у Києві на вулиці Глибочицькій стався прорив труби. Вода затоплює дорогу. Про це повідомляє телеканал «Київ».

Вода б'є ключем з-під люка просто посеред дороги. На цей час вода трохи затопила пішохідну частину і одну зі смуг проїжджої частини.

Комунальники ще не розпочали роботи для ліквідації аварії.

Як повідомлялося, на вулиці Патріарха Мстислава Скрипника у Соломʼянському районі столиці сталось пошкодження водопроводу, внаслідок чого утворилось провалля на проїжджій частині.

До слова, синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у столиці та Київській області.