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У Києві на вулиці Глибочицькій прорвало трубу: вода затоплює дорогу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Києві на вулиці Глибочицькій прорвало трубу: вода затоплює дорогу
Ліквідація аварії ще не розпочалася
скріншот з відео

Вода затопила пішохідну частину і одну зі смуг проїжджої частини

Вранці 11 грудня у Києві на вулиці Глибочицькій стався прорив труби. Вода затоплює дорогу. Про це повідомляє телеканал «Київ».

Вода б'є ключем з-під люка просто посеред дороги. На цей час вода трохи затопила пішохідну частину і одну зі смуг проїжджої частини.

Комунальники ще не розпочали роботи для ліквідації аварії.

Як повідомлялося, на вулиці Патріарха Мстислава Скрипника у Соломʼянському районі столиці сталось пошкодження водопроводу, внаслідок чого утворилось провалля на проїжджій частині.

До слова, синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у столиці та Київській області.

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Теги: Київ столиця вода аварія

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