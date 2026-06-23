На Оболоні відкрито Вільнюський сквер та новий пішохідний міст (фото)

Міст у Вільнюському сквері ще до відкриття встиг зібрати хвилю обурення серед активістів та політиків

У Києві на вулиці Прирічній, що на Оболоні, відкрили Вільнюський сквер та новий пішохідний міст, зведений через заводь за мотивами мосту короля Міндаугаса в Литві. Проєкт реалізували за фінансової підтримки мерії Вільнюса. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на столичного голову Віталія Кличка.

Мер Вільнюса Валдас Бенкунскас та мер Києва Віталій Кличко на новому мосту фото: КМДА

Новий простір для прогулянок облаштували в рамках партнерства столиць України та Литви. Для втілення проєкту у 2026 році мерія Вільнюса за сприяння Центрального агентства з управління проєктами виділила 600 тисяч євро. Перед початком робіт концепцію оновлення зони відпочинку тричі обговорювали з місцевими мешканцями під час громадських консультацій.

Територія нового парку вкрита свіжовисадженим газоном фото: КМДА

У відкритті локації взяли участь мер Вільнюса Валдас Бенкунскас та посол Литовської Республіки в Україні Інга Станітє-Толочкєнє. Новий місток сполучає паркову зону з Оболонським островом і веде до мосту «Хвиля».

Зазначається, що Вільнюс системно підтримує українську столицю під час повномасштабної війни. Раніше литовське місто-побратим передало Києву 20 генераторів, газові плити з балонами, батарейки та пристрої для підзарядки, ліхтарики, термоодяг. Також Вільнюс перерахував до благодійного фонду «Майбутній Київ» 500 000 євро. Крім того, цього року мерія Вільнюса виділила 80 тисяч євро на сонячні батареї для Київського пансіонату ветеранів праці.

Мер Києва подякував місту-побратиму Вільнюсу за фінансову підтримку проєкту та за всю допомогу за час повномасштабної війни.

Нагадаємо, новий інфраструктурний проєкт на Оболоні, який фінансує Литва, викликав хвилю обурення. Поки мерія анонсувала появу копії вільнюського мосту короля Міндаугаса, активісти та політики звинувачували столичну владу у «відірваності від реальності» та нецільовому використанні довіри міжнародних партнерів.

Зокрема, відомий блогер та урбаніст Дмитро Макагон іронічно прокоментував вибір об’єкта для допомоги. Він припустив, що литовські партнери обирали з того, що їм запропонувала київська влада, а не вигадували будівництво самі.

До критики приєднався і депутат Київради Андрій Вітренко. Він наголосив, що в умовах війни просити гроші на третій міст на Оболоні замість генераторів для лікарень чи захисту критичної інфраструктури – це «управлінська сліпота» або «свідоме ігнорування реальності, в якій живе країна» .