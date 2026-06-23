У Києві оголошено повітряну тривогу

Пройдіть в укриття

У Києві о 01:20 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, російські терористичні війська завдали удару шістьма керованими авіабомбами по промисловій зоні на околицях Сумської громади. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. Внаслідок влучання вибуховою хвилею та вогнем було повністю знищено тролейбус. У критично важкому стані перебуває 57-річний водій громадського транспорту, який під час атаки був у салоні сам. Чоловік отримав важкі травми, його оперативно доставили до лікарні, де медики провели реанімаційні заходи та наразі борються за його життя.