Атака на столицю: унаслідок падіння ракети на Печерську утворилася вирва (фото)

Місцеві жителі, які вночі опинилися в епіцентрі подій, досі не можуть оговтатися від пережитого

У Печерському районі столиці внаслідок масованого російського обстрілу, що стався в ніч на 2 липня, утворилася глибока вирва, а навколо зафіксовано значні руйнування інфраструктури та житлового сектору. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Новини.Live.

Потужна вибухова хвиля завдала серйозних збитків прилеглим будинкам. У багатьох багатоповерхівках вибито скло, а уламками серйозно понівечило фасади споруд. Також пошкоджено дорожнє покриття поблизу епіцентру вибуху.

Наслідки удару РФ у Печерському районі Києва 2 липня 2026 року фото: Новини.Live

Місцеві жителі, які вночі опинилися в епіцентрі подій, досі не можуть оговтатися від пережитого. Одна з літніх мешканок району поділилася своїми емоціями після нічного жаху.

«Перелякалися так, що розмовляти не могли. До цього часу мене трусить. Отак я пережила. Як і попередні рази, це ж не вперше. Ну так, що я вам скажу... В моєму віці це взагалі...», – розповідає киянка.

Вирва від вибуху фото: Новини.Live

Наразі на місці прильоту працюють профільні комунальні служби, які розчищають територію від уламків та допомагають містянам закривати розбиті вікна. Фахівці продовжують оцінювати загальну суму завданих збитків.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Київ пережив одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зауважив, що наразі підтверджено 11 загиблих та понад 30 поранених.

Російська атака на Київ у ніч на 2 липня зачепила об'єкт цивільної медицини столиці. Під ворожим ударом у Шевченківському районі опинилася підстанція екстреної медичної допомоги, де за уточненими офіційними даними поранення отримали шестеро працівників. Під час ліквідації наслідків масованого обстрілу міста Києва на 59 різних локаціях одночасно працювало 110 бригад екстреної медичної допомоги, які рятували життя містян та надавали невідкладну допомогу постраждалим безпосередньо на місцях прильотів.