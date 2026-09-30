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У Києві лунають вибухи: працюють сили ППО

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві лунають вибухи: працюють сили ППО
Момент збиття ворожого реактивного дрона над Києвом
скриншот відео

Киян закликають залишатися в укриттях до відбою та дотримуватися правил інформаційної тиші 

Удень 30 вересня в столиці під час чергової повітряної тривоги пролунали вибухи. У місті працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

«У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в безпечних місцях!» – закликав мер міста.

Зазначимо, наразі у Києві оголошено вже п'яту повітряну тривогу від початку доби. Сигнал небезпеки пролунав через загрозу застосування ворожих безпілотників.

Міська влада та правоохоронці закликають киян залишатися в укриттях до відбою та дотримуватися правил інформаційної тиші – не знімати та не викладати в мережу роботу українських захисників неба.

Нагадаємо, під час ранкової та нічної атаки БпЛА у Святошинському районі через влучання у приватний будинок загинули дві жінки 46 та 95 років.. Згодом у Соломʼянському районі внаслідок удару по складській будівлі загинув працівник КП «Київтеплоенерго» – водій вантажного автомобіля.

Зеленський повідомив, що нічна атака була складною: російські війська застосували майже 190 ударних дронів, а також балістичні ракети. Частину балістичних цілей вдалося знищити силам протиповітряної оборони, однак зафіксовані й влучання. «Основна ціль удару – енергетика столиці та Київщини», – зазначив Зеленський.

Окремо президент розповів про удар по Київщині. Вранці російський дрон влучив у продуктовий супермаркет в Іванковичах. На місці виникла пожежа, яку ліквідовують рятувальники. 

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Теги: Київ системи ППО

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