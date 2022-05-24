У Києві відновлений рух на популярній трамвайній лінії

Знову курсують трамваї у Пущу-Водицю

У Києві з 23 травня відновлено роботу трамвайного маршруту №12 в Пущу-Водицю. Інтервал руху на лінії становить 20 хвилин. Зі зростанням пасажиропотоку кількість трамваїв на маршруті збираються збільшити. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телеканалу «Київ».

У вихідні була протестована і відкоригована робота маршруту. Також від 23 травня організована робота тролейбусного маршруту №16к від вулиці Щусєва до Майдану Незалежності, з інтервалом руху 15-20 хвилин.

Тим часом проїзд у маршрутках Києва різко подорожчав.

Раніше стало відомо, коли в громадському транспорті Києва відновлять плату за проїзд. У маршрутах «Київпастрансу» вартість проїзду поки що не змінюється.

Транспорт у столиці працював в обмеженому режимі та був кілька місяців безкоштовним.

Нещодавно стало відомо, що вперше з початку війни запрацює харківське метро.

Читайте також: