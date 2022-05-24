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    У Києві відновлений рух на популярній трамвайній лінії

    Інтервал руху на лінії становить 20 хвилин - У Києві відновлений рух на популярній трамвайній лінії
    Інтервал руху на лінії становить 20 хвилин
    фото з відкритих джерел

    Знову курсують трамваї у Пущу-Водицю

    У Києві з 23 травня відновлено роботу трамвайного маршруту №12 в Пущу-Водицю. Інтервал руху на лінії становить 20 хвилин. Зі зростанням пасажиропотоку кількість трамваїв на маршруті збираються збільшити. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телеканалу «Київ».

    У вихідні була протестована і відкоригована робота маршруту. Також від 23 травня організована робота тролейбусного маршруту №16к від вулиці Щусєва до Майдану Незалежності, з інтервалом руху 15-20 хвилин.

    Тим часом проїзд у маршрутках Києва різко подорожчав.

    Раніше стало відомо, коли в громадському транспорті Києва відновлять плату за проїзд. У маршрутах «Київпастрансу» вартість проїзду поки що не змінюється.

    Транспорт у столиці працював в обмеженому режимі та був кілька місяців безкоштовним.

    Нещодавно стало відомо, що вперше з початку війни запрацює харківське метро.

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    Теги: вихідні росія окупанти Київ війна Україна КМДА робота окупація #stoprussia
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    У Києві відновлений рух на популярній трамвайній лінії