Уряд розширив допомогу для ВПО: які категорії її отримають

Зміни у виплатах для ВПО повинні посприяти поверненню громадян до економічно незалежного і самостійного життя

Кабмін розширив допомогу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Зокрема йдеться про родини, які повернулись з-за кордону. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

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Відповідна постанова була ухвалена для того, щоб родини, які опинились у ризику бідності, могли активніше використовувати допомогу малозабезпеченим.

Зазначається, що зміни стосуються внутрішньо переміщених осіб та українських шукачів притулку, які повертатимуться з-за кордону і ще не встигли працевлаштуватись в Україні та не мають власних джерел доходів.

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«Щоб посприяти поверненню громадян до економічно незалежного і самостійного життя, виплата допомоги для малозабезпечених поєднується з інструментами стимулювання до працевлаштування. Йдеться про ті родини ВПО чи громадян, які повертаються в Україну, в котрих є непрацюючі працездатні особи. Вони мають протягом 2 місяців після призначення допомоги працевлаштуватись або стати на облік у Державному центрі зайнятості», – зазначили у відомстві.

Допомога призначатиметься на шість місяців:

для родин, які повернулись в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном, навіть якщо в таких родинах є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували єдиний соціальний внесок (ЄСВ);

для родин ВПО, які внаслідок переміщення не працювали або не сплачували ЄСВ.

Нагадаємо, частина переселенців з 1 лютого не отримуватимуть виплати, тому розроблено проєкт постанови про продовження виплати допомоги для внутрішньо переміщених осіб, які отримували її до 1 серпня 2023 року та період виплат для яких завершується наприкінці січня 2024-го.

Раніше Верещук розповіла, з чим пов'язані зміни у виплатах для переселенців.