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На Київщині під час ліквідації наслідків атаки загинув голова Дмитрівської громади

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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На Київщині під час ліквідації наслідків атаки загинув голова Дмитрівської громади
Голова громади загинув після російської атаки на Київщину
фото: « Незламні.City»

Тарас Дідич одним із перших прибув на місце атаки, щоб допомогти людям

Унаслідок російської атаки на Київщину загинув голова Дмитрівської селищної громади Тарас Дідич. Очільник громади одним із перших приїхав на місце атаки, аби допомогти людям. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколу Калашника.

«Він одним із перших приїхав на місце атаки, щоб допомогти людям. Бо не міг інакше», – розповів Калашник. За його словами, Тарас Дідич очолював громаду понад 30 років – із 1994 року.  Міністр зазначив, що Дідич «жив її проблемами та знав кожну вулицю і кожне село».

Під час російської окупації Київщини він також залишався у громаді, підтримував місцевих жителів та допомагав їм. «Ми багато працювали разом і чимало встигли реалізувати для громади. Тараса Тарасовича дуже не вистачатиме всій Київщині», – написав Калашник та висловив співчуття рідним і близьким загиблого.

Бучанський міський голова Анатолій Федорук також повідомив про загибель Дідича. Посадовець нагадав, що під час повномасштабного вторгнення росіяни вбили голову Гостомельської громади Юрія Прилипка, а старосту Мотижина Ольгу Сухенко закатували разом із чоловіком та сином. «Тепер російський обстріл забрав життя голови Дмитрівської громади Тараса Дідича», – написав Федорук.

Нагадаємо, ввечері 28 серпня після російської атаки у Бучанському районі Київщини сталася масштабна пожежа та почалася детонація. Через надзвичайну ситуацію було повністю перекрито рух Житомирською трасою поблизу села Мила. Із небезпечної зони евакуювали понад 200 людей.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що трагедія у Вишневому «не стала уроком», та закликав правоохоронців встановити винних. Він наголосив, що небезпечні об'єкти не повинні розміщуватися поблизу житлової забудови та ключових транспортних шляхів.

Після пожежі та детонації правоохоронці розпочали розслідування за фактами ведення агресивної війни та можливого службового недбальства. На той момент повідомлялося про п'ятьох постраждалих. Слідство має встановити, зокрема, обставини зберігання небезпечних речовин та дотримання вимог безпеки.

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Теги: пожежа трагедія Київ смерть Київщина

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