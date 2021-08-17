У Києві за добу кількість нових хворих на Covid-19 перевищує число тих, хто одужав

Від початку епідемії в Києві підтверджено понад 221 тис. випадків захворювання на коронавірус

Минулої доби в Києві від коронавірусу померли дві особи

За минулу добу, 16 серпня, у Києві коронавірус виявлено у 127 осіб. Це на 68 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 15 серпня було 59 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 221 402 випадки захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 214 177 осіб (за добу 16 серпня – 88)

померли 5 263 особи (за добу – 2)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 128 750 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 48 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 17 осіб.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 125 116 осіб (за добу 16 серпня – 18)

померли 2 782 особи (за добу – 0)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2 267 219 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 16 серпня зафіксовано 890 хворих на коронавірус.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (127), Одеській (111), Харківській (86), Запорізькій (74) та Луганській (68) областях.

Нагадаємо, за добу 15 серпня в Києві було виявлено 59 хворих на коронавірус.

Київ розпочав підготовку до третьої хвилі епідемії коронавірусу.

Під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планують знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.

З 10 серпня запрацювала в тестовому режимі електронна система подачі заявок, за якою можна буде отримати спеціальні перепустки для проїзду в громадському транспорті на випадок посилення карантинних обмежень

Читайте також: