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Аварія між «Либідською» та «Деміївкою»: скільки триватиме відновлення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Аварія між «Либідською» та «Деміївкою»: скільки триватиме відновлення
Наразі ставляться стіни для укріплення, після чого будуть розривати тунель і тоді київський метрополітен з'ясує, що відбувається ззовні
фото з відкритих джерел

Через шість місяців ремонтні роботи будуть закінчені і кияни знову зможуть користуватися метро

Відновлювальні роботи між затопленими станціями метро «Либідська» та «Деміївська» можуть тривати близько шести місяців. Сьогодні комісія вивчали ситуацію між станціями.  Про це повідомив депутат Київради Тарас Козак. 

«Відбулося виїздне засідання Тимчасової Контрольної Комісії Київської Міської Ради щодо аварійної ситуації на метрополітені», – повідомив Козак.

Комісія, яку призначили для того, аби з'ясувати, що стало причиною аварії в київському метро між станціями «Либідська» та «Деміївська», зробила попередні висновки. Члени комісії сьогодні, 26 січня, спустилися в тунель, оглянули все всередині та вийшли на майданчик ззовні.

«Сьогодні поверхня місця аварії укріплюється для того, щоб могла працювати важка техніка. Планується вирити котлован (глибина 5.2-8.2 м) та провести додаткові експертизи стану ґрунтів. Також попередньо заплановано замінити бетонний тунель на ділянці 27 метрів, додатково посилити його за рахунок хімічного укріплення ґрунтів ззовні та металічного каркасу всередині тунелю», – додав Козак.

Депутатка Київради Вікторія Пташник наголосила, що сьогодні комісією було зафіксовано від представників КМДА і Київського метрополітену, що протягом шести місяців з моменту, як воно призупинилося, ремонтні роботи будуть закінчені і кияни знову зможуть користуватися метро.

«Однак, крім цього, ми сьогодні ставили питання, які стосуються інших ділянок, тунелів та станцій метро, тому що періодично в ЗМІ з'являється повідомлення про те, що є проблеми з іншими станціями. Сьогодні ми ці питання поставили усно і спрямували запит від тимчасової контрольної комісії для того, щоб запобігти повторенню можливих аварійних ситуацій на інших станціях метро», — зазначила вона.

Також головний інженер метрополітену Києва Віктор Вигівський назвав попередню причину аварії між станціями «Либідська» та «Деміївська». За його словами, це неякісні проєктні та будівельні рішення.

Вигівський наголосив, що наразі проєктно-кошторисної документації ще немає. Наразі проведені дослідження, які обробляються. Остаточні висновки будуть згодом. «Метрополітен звернувся до науково-дослідної судово-експертної організації щодо необхідності проведення досліджень і обстежень з визначення причин ситуації, яка склалася. На сьогодні ми отримали від них висновок щодо причин і обставин виникнення ситуації. Причиною є неякісні проєктні та будівельні рішення», – повідомив Вигівський.

За його словами, уточнення буде після того, як вони розроблять котлован, дійдуть до тунелю та подивляться його ззовні.

«Матеріали, з яких виготовляється метрополітен, повинні передбачати експлуатацію протягом 250 років», – додав він.

Нагадаємо, що рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

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Теги: Київ метро

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