Мін'юст США пропонує закрити справу проти Трампа щодо втручання у вибори

Раніше суд поставив на паузу справу новообраного президента Дональда Трампа про заворушення під Капітолієм

Спецпрокурор посилається на політику Мін’юсту США не переслідувати президентів за федеральні кримінальні злочини

Спецпрокурор Міністерства юстиції США Джек Сміт подав до суду клопотання про закриття справи проти новообораного президента Дональда Трампа стосовно впливу на результати президентських виборів 2020 року. Про це повідомляє ABC News.

У клопотанні до федеральної судді Тані Чуткан спецпрокурор посилається на політику Мін’юсту США не переслідувати президентів за федеральні кримінальні злочини.

«Міністерство і країна ніколи не стикалися з такою ситуацією, коли федеральний обвинувальний акт проти приватної особи був повернутий великим журі, а кримінальне переслідування вже ведеться, коли обвинувачений обраний президентом», – зазначив він.

Сміт додав, що після внутрішніх консультацій Мін’юст визначив, що попередня практика стосовно непереслідування чинних президентів США «застосовується до цієї ситуації, і що, як наслідок, це переслідування має бути припинене до інавгурації відповідача».

Нагадаємо, суд поставив на паузу справу новообраного президента Дональда Трампа про заворушення під Капітолієм. Суддя задовольнила клопотання офісу спеціального прокурора Джека Сміта про призупинення провадження у справі за звинуваченнями, пов'язаними зі спробою скасувати рішення виборів 2020 року.

Як повідомлялося, новообраний президент США Дональд Трамп закликає сенаторів від Республіканської партії спробувати заблокувати плани демократів щодо затвердження більшої кількості суддів у федеральних судах до його інавгурації.

Як відомо, 6 січня 2021 року натовп рушив на штурм будівлі Конгресу США після закликів Дональда Трампа відновити справедливість. В результаті загинуло п’ятеро осіб, сотні отримали поранення. Згодом звинувачення від правоохоронних органів отримали понад тисяча учасників. У Палаті представників був сформований спеціальний комітет, який розслідував ці події.

Раніше Федеральний суд у Вашингтоні оприлюднив документ, підготовлений спеціальним прокурором, що містить докази «злочинної поведінки» Дональда Трампа під час подій 2021 року, коли його прихильники атакували Капітолій.

До слова, американець Девід Демпсі був засуджений до 20 років ув'язнення за неодноразові напади на правоохоронців під час штурму Капітолія США 6 січня 2021 року.