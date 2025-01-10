Допомагали будувати у РФ газопереробний завод: затримано посадовців українського холдингу

СБУ затримала розробника обладнання та інженера-проєктувальника українського холдингу, які брали участь у будівництві російського заводу

Протягом 2023-2024 років фігуранти брали участь у будівництві в Ростовській області Росії припортового заводу з виробництва скрапленого газу

Служба безпеки викрила керівництво українського холдингу та їхніх спільників, які допомагали Росії обходити санкції на експорт енергоносіїв. Про це повідомив пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, протягом 2023-2024 років фігуранти брали участь у будівництві в Ростовській області Росії припортового заводу з виробництва скрапленого газу.

Виготовлену на цьому підприємстві продукцію завантажували на танкери «тіньового флоту РФ» і приховано продавали у різних частинах світу.

За наявними даними, більшу частину прибутків, одержаних від тіньової торгівлі, Москва спрямовувала на фінансування війни в Україні.

За результатами комплексних заходів на Київщині СБУ затримала розробника обладнання та інженера-проєктувальника українського холдингу, які брали участь у будівництві російського заводу.

Задокументовано як обидва фігуранти розробляли всю проєктну документацію виробничого об’єкта та його технологічних потужностей.

Посадовці переправляли готові розробки російським замовникам через співвласника українського холдингу, який перебуває на тимчасово окупованій частині території Донецької області.

За матеріалами справи, він володіє п'ятьма компаніями у місті Шахти Ростовської області РФ, які постачають обладнання на АЗС підсанкційних корпорацій «Газпром» та «Лукойл».

Крім того, на Полтавщині затримано його спільника, який має власну мережу автозаправних станцій на тимчасово захопленій частині території на сході України і заправляє військову техніку окупантів.

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СБУ затримала розробника обладнання та інженера-проєктувальника українського холдингу, які брали участь у будівництві російського заводу фото: Служба безпеки України

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Також за цією статтею заочно кваліфіковано злочини співвласника українського холдингу та директорки мережі АЗС, які перебувають за межами підконтрольної Україні території.

Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували на Хмельниччині диверсійну групу російських спецслужб. Двоє зловмисників підірвали колію на місцевому залізничному перегоні, по якому рухався вантажний потяг. Як зазначають правоохоронці, для вчинення диверсії фігуранти виготовили саморобний вибуховий пристрій, який начинили тротилом та пластидом. Наприкінці грудня 2024 року вночі спільники встановили вибухівку з дистанційним керуванням на залізничній колії у Хмельницькому районі.

До слова, на підставі доказової бази Служби безпеки України суд заочно визнав винними двох російських чиновників у фінансуванні збройних формувань, що брали участь в агресії проти України.

Слідство встановило, що посадовці організували матеріальне забезпечення бойовиків, включаючи передачу зброї, розвідувальних дронів, тепловізорів, приладів нічного бачення, амуніції, медикаментів та іншого. Ця допомога використовувалась для підтримки окупаційних військ Росії, зокрема на Донецькому напрямку.