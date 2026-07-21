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Сховала тіло дворічного сина у шафі. Жінка з Броварів постане перед судом

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Сховала тіло дворічного сина у шафі. Жінка з Броварів постане перед судом
Тіло дитини виявили правоохоронці після того, як бабусі, не знайшовши онука в медзакладі, забили на сполох
фото: прокуратура України

Мати бачила, що дворічній дитині стало зле, але залишила її без допомоги

Прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо 38-річної жительки Броварів. Жінка не надала допомоги своєму дворічному синові, коли тому стало зле, а після його смерті кілька днів ховала тіло дитини у коробці в шафі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну прокуратуру

Дії обвинуваченої кваліфіковано за:

  • ст. 166 КК України – злісне невиконання батьками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки т
  • ч. 3 ст. 135 КК України – завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані та позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження, якщо це спричинило смерть потерпілого.

Трагедія в Броварах: як це сталося

Трагедія сталася наприкінці квітня цього року. 38-річна безробітна жінка мешкала разом із двома синами – 11 та двох років. Чоловік і батько дітей у цей час захищав країну в лавах ЗСУ. За даними слідства, матір періодично вживала алкоголь та проходила курс лікування антидепресантами. 

Увечері 23 квітня дворічному хлопчику раптово стало зле. Однак мати не викликала швидку допомогу й не намагалася врятувати дитину самостійно. За деякий час хлопчик помер.

За результатами експертизи, дитина померла від отруєння антидепресантами, які вживала мати
За результатами експертизи, дитина померла від отруєння антидепресантами, які вживала мати
фото: прокуратура України/Facebook

За результатами експертизи, смерть дитини наступила внаслідок отруєння антидепресантами, які вживала його мати.

Після смерті дитини жінка намагалася приховати тіло сина: помістила його у коробку та сховала у шафі. Декілька днів поспіль жінка брехала родичам, що дитина нібито в лікарні. Тіло виявили правоохоронці після того, як бабусі, не знайшовши онука в медзакладі, забили на сполох.

Жінку було затримано на місці в порядку ст. 208 КПК України. Наразі жінка перебуває у слідчому ізоляторі. Старша дитина перебуває під опікою родичів.

Відповість і посадовиця міськради

Ця справа стосується не лише провини матері. На початку червня ювенальні прокурори Броварської окружної прокуратури повідомили про підозру й начальниці відділу профілактики та захисту прав дитини Служби у справах дітей Броварської міськради – за фактом службової недбалості, що спричинила смерть людини.

«Ця справа – не лише про кримінальну відповідальність матері, а й історія про дитину, яка залишилася без найнеобхіднішого – допомоги, захисту та турботи. Дворічний хлопчик помер не через нещасний випадок, а тому, що доросла людина, яка була зобов’язана його врятувати, цього не зробила. Наш обов’язок – забезпечити невідворотну відповідальність кожного, чиї дії або бездіяльність призвели до цієї трагедії. Саме тому прокуратура притягує до відповідальності не лише матір дитини, а й посадову особу служби у справах дітей, яка, за даними слідства, не виконала належним чином свої службові обов’язки. Кожна така справа має стати уроком: життя і безпека дітей не можуть бути поза увагою ні батьків, ні держави», – заявив керівник Київської обласної прокуратури Дмитро Прокудін. 

Нагадаємо, суд визнав винною 42-річну жительку Могилів-Подільського району у смерті її 10-річного сина з інвалідністю та призначив їй три роки ув'язнення – мінімально можливе покарання за інкримінованими статтями. Прокуратура оскаржила вирок в апеляційному порядку. 31 березня Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області визнав жінку винною за ч. 3 ст. 135 та ст. 166 КК України – завідоме залишення малолітньої дитини в небезпеці, що спричинило її смерть, та злісне невиконання батьківських обов'язків. Суд призначив три роки позбавлення волі. Могилів-Подільська окружна прокуратура з таким рішенням не погодилася та подала апеляцію. 

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Теги: Київщина дитина смерть прокуратура Бровари отруєння

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