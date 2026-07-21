Сховала тіло дворічного сина у шафі. Жінка з Броварів постане перед судом

Тіло дитини виявили правоохоронці після того, як бабусі, не знайшовши онука в медзакладі, забили на сполох

Мати бачила, що дворічній дитині стало зле, але залишила її без допомоги

Прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо 38-річної жительки Броварів. Жінка не надала допомоги своєму дворічному синові, коли тому стало зле, а після його смерті кілька днів ховала тіло дитини у коробці в шафі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну прокуратуру.

Дії обвинуваченої кваліфіковано за:

ст. 166 КК України – злісне невиконання батьками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки т

ч. 3 ст. 135 КК України – завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані та позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження, якщо це спричинило смерть потерпілого.

Трагедія в Броварах: як це сталося

Трагедія сталася наприкінці квітня цього року. 38-річна безробітна жінка мешкала разом із двома синами – 11 та двох років. Чоловік і батько дітей у цей час захищав країну в лавах ЗСУ. За даними слідства, матір періодично вживала алкоголь та проходила курс лікування антидепресантами.

Увечері 23 квітня дворічному хлопчику раптово стало зле. Однак мати не викликала швидку допомогу й не намагалася врятувати дитину самостійно. За деякий час хлопчик помер.

За результатами експертизи, дитина померла від отруєння антидепресантами, які вживала мати фото: прокуратура України/Facebook

За результатами експертизи, смерть дитини наступила внаслідок отруєння антидепресантами, які вживала його мати.

Після смерті дитини жінка намагалася приховати тіло сина: помістила його у коробку та сховала у шафі. Декілька днів поспіль жінка брехала родичам, що дитина нібито в лікарні. Тіло виявили правоохоронці після того, як бабусі, не знайшовши онука в медзакладі, забили на сполох.

Жінку було затримано на місці в порядку ст. 208 КПК України. Наразі жінка перебуває у слідчому ізоляторі. Старша дитина перебуває під опікою родичів.

Відповість і посадовиця міськради

Ця справа стосується не лише провини матері. На початку червня ювенальні прокурори Броварської окружної прокуратури повідомили про підозру й начальниці відділу профілактики та захисту прав дитини Служби у справах дітей Броварської міськради – за фактом службової недбалості, що спричинила смерть людини.

«Ця справа – не лише про кримінальну відповідальність матері, а й історія про дитину, яка залишилася без найнеобхіднішого – допомоги, захисту та турботи. Дворічний хлопчик помер не через нещасний випадок, а тому, що доросла людина, яка була зобов’язана його врятувати, цього не зробила. Наш обов’язок – забезпечити невідворотну відповідальність кожного, чиї дії або бездіяльність призвели до цієї трагедії. Саме тому прокуратура притягує до відповідальності не лише матір дитини, а й посадову особу служби у справах дітей, яка, за даними слідства, не виконала належним чином свої службові обов’язки. Кожна така справа має стати уроком: життя і безпека дітей не можуть бути поза увагою ні батьків, ні держави», – заявив керівник Київської обласної прокуратури Дмитро Прокудін.

Нагадаємо, суд визнав винною 42-річну жительку Могилів-Подільського району у смерті її 10-річного сина з інвалідністю та призначив їй три роки ув'язнення – мінімально можливе покарання за інкримінованими статтями. Прокуратура оскаржила вирок в апеляційному порядку. 31 березня Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області визнав жінку винною за ч. 3 ст. 135 та ст. 166 КК України – завідоме залишення малолітньої дитини в небезпеці, що спричинило її смерть, та злісне невиконання батьківських обов'язків. Суд призначив три роки позбавлення волі. Могилів-Подільська окружна прокуратура з таким рішенням не погодилася та подала апеляцію.