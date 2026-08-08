ППО не збила жодної з шести балістичних ракет РФ під час нічної атаки

Росія також запустила по Україні 151 безпілотник, із яких сили протиповітряної оборони збили або подавили 135

У ніч проти 8 серпня Росія здійснила чергову комбіновану атаку на Україну, застосувавши шість балістичних ракет та 151 безпілотник різних типів. Українській ППО не вдалося збити жодної з шести балістичних ракет, водночас кілька з них не досягли цілей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Атака розпочалася о 18:00 7 серпня. Російські війська запустили шість балістичних ракет «Іскандер-М» та зенітних керованих ракет С-400 із Брянської області РФ. Крім того, противник застосував 151 ударний безпілотник типів Shahed, «Гербера», «Італмас», а також дрони-імітатори типу «Пародія». Серед запущених апаратів були й реактивні БпЛА.

Дрони летіли з районів Курська, Міллерового, Орла та Приморсько-Ахтарська у Росії, а також з тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського у Криму. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними станом на 09:00, сили протиповітряної оборони збили або подавили 135 російських безпілотників на півночі, півдні та сході України. Водночас Повітряні сили повідомили про влучання ракет і 13 ударних БпЛА на 12 локаціях. Ще на семи локаціях зафіксовано падіння уламків збитих цілей. Кілька російських ракет не досягли своїх цілей.

Як працювала ППО вночі 8 серпня інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. Станом на 9:00 російська атака ще тривала – у повітряному просторі України залишалися ворожі безпілотники.

Нагадаємо, упродовж липня 2026 року Росія застосувала проти України 195 ракет, які рухалися за балістичною траєкторією. Силам протиповітряної оборони вдалося перехопити 29 із них. Українські сили ППО протидіють ворожим атакам в умовах критичного дефіциту ракет-перехоплювачів, здатних знищувати балістичні цілі.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що у 2026 році кількість ракет для ППО в постачанні скоротилася втричі, якщо порівнювати з 2025 роком. Йдеться не лише про літній час, а про всі періоди першого півріччя.

Глава держави зазначив, що необхідні ракети є в розпорядженні партнерів України, однак їх постачання залежить від відповідних політичних рішень. Важливо не лише прискорити передачу озброєння, а й наростити темпи його виробництва, зокрема шляхом локалізації в Україні.