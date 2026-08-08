Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ППО не збила жодної з шести балістичних ракет РФ під час нічної атаки

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
ППО не збила жодної з шести балістичних ракет РФ під час нічної атаки
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки у Києві
фото: ДСНС

Росія також запустила по Україні 151 безпілотник, із яких сили протиповітряної оборони збили або подавили 135

У ніч проти 8 серпня Росія здійснила чергову комбіновану атаку на Україну, застосувавши шість балістичних ракет та 151 безпілотник різних типів. Українській ППО не вдалося збити жодної з шести балістичних ракет, водночас кілька з них не досягли цілей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Атака розпочалася о 18:00 7 серпня. Російські війська запустили шість балістичних ракет «Іскандер-М» та зенітних керованих ракет С-400 із Брянської області РФ. Крім того, противник застосував 151 ударний безпілотник типів Shahed, «Гербера», «Італмас», а також дрони-імітатори типу «Пародія». Серед запущених апаратів були й реактивні БпЛА.

Дрони летіли з районів Курська, Міллерового, Орла та Приморсько-Ахтарська у Росії, а також з тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського у Криму. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними станом на 09:00, сили протиповітряної оборони збили або подавили 135 російських безпілотників на півночі, півдні та сході України. Водночас Повітряні сили повідомили про влучання ракет і 13 ударних БпЛА на 12 локаціях. Ще на семи локаціях зафіксовано падіння уламків збитих цілей. Кілька російських ракет не досягли своїх цілей.

Як працювала ППО вночі 8 серпня
Як працювала ППО вночі 8 серпня
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. Станом на 9:00 російська атака ще тривала – у повітряному просторі України залишалися ворожі безпілотники.

Нагадаємо, упродовж липня 2026 року Росія застосувала проти України 195 ракет, які рухалися за балістичною траєкторією. Силам протиповітряної оборони вдалося перехопити 29 із них. Українські сили ППО протидіють ворожим атакам в умовах критичного дефіциту ракет-перехоплювачів, здатних знищувати балістичні цілі. 

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що у 2026 році кількість ракет для ППО в постачанні скоротилася втричі, якщо порівнювати з 2025 роком. Йдеться не лише про літній час, а про всі періоди першого півріччя.

Глава держави зазначив, що необхідні ракети є в розпорядженні партнерів України, однак їх постачання залежить від відповідних політичних рішень. Важливо не лише прискорити передачу озброєння, а й наростити темпи його виробництва, зокрема шляхом локалізації в Україні.

Читайте також:

Теги: Повітряні сили ЗСУ балістичні ракети російська ракета дрон ЗСУ системи ППО Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В області обмежать проведення розважальних заходів
На Київщині 6 серпня оголошено днем жалоби
5 серпня, 14:23
53-річна водійка автомобіля KIA Soul не надала перевагу в русі мотоциклу Geon Dakar, який їхав зустрічною смугою
Смертельна ДТП у Голосіївському районі Києва: загинув 26-річний мотоцикліст
3 серпня, 16:30
Сили оборони можуть загнати російську логістику в глухий кут
ЗСУ підбираються до головного маршруту постачання РФ. Огляд фронту
3 серпня, 10:15
Ситуація на фронті 31 липня
207 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 31 липня 2026
31 липня, 22:23
Бронежилети виготовлені з керамокомпозитних матеріалів у камуфляжі ММ-14
Захисниці отримали перші жіночі бронежилети: Міноборони розкрило деталі
22 липня, 00:39
Наслідки ранкового удару по Харкову
Повітряні сили розкрили наслідки нічної атаки Росії на Україну
21 липня, 09:50
У Києві повітряна тривога тривала 12 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 12 хвилин
15 липня, 18:05
Командувач СБС «Мадяр» розкрив головний задум України щодо Криму
«Мадяр» пояснив, чому ЗСУ не б'ють по Кримському мосту
13 липня, 21:45
Глава Міноборони Польщі різко відповів противникам допомоги Україні
«Доводить до сказу». Глава Міноборони Польщі накинувся на критиків допомоги Україні
10 липня, 10:32

Події в Україні

Одеса зазнала масованої атаки: місто під ударом балістики та дронів
Одеса зазнала масованої атаки: місто під ударом балістики та дронів
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Росія атакувала Павлоград: серед постраждалих – четверо дітей
Росія атакувала Павлоград: серед постраждалих – четверо дітей
142 бої за добу: лінія фронту станом на 8 серпня 2026
142 бої за добу: лінія фронту станом на 8 серпня 2026
Окупанти захопили нові позиції під Костянтинівкою – DeepState
Окупанти захопили нові позиції під Костянтинівкою – DeepState
Україна викупила турецький арсенал ракет і касетних боєприпасів
Україна викупила турецький арсенал ракет і касетних боєприпасів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
87K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
42K
Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Путіна, показалася з обручкою на пальці

Новини

День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua