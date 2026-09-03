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У Відні дівчинка народилася в ресторані McDonald's (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Емілі влаштували фотосесію для новонароджених
фото: McDonald’s Österreich

Новонароджена Емілі отримала особливий подарунок від McDonald's

У Відні (Австрія) дівчинка Емілі народилася просто у ресторані закладу харчування McDonald's. Дитина зʼявилася на світ після приїзду лікарів. Про це пише «Главком» із посиланням на Vienna.at.

У Моніки почалися перейми під час дороги до лікарні, тож їй довелося зупинитися. Неподалік виявився McDonald's, тож пологи пройшли там. Зʼявитися дівчинці на світ допомагали працівники ресторану.

Батько дівчинки Васіле прибув на місце згодом, після нічної зміни на роботі. Вже після народження дівчинки приїхали парамедики. «Те, що дитина народилася в одному з наших ресторанів McDonald’s, справді надзвичайна подія», – сказав керівник ресторану Гаральд Маршалек.

Новонароджена Емілі з батьками та братом
Новонароджена Емілі з батьками та братом
фото: McDonald’s Österreich

Так, Емілі народилася у McDonald's. Після кількох тижнів від дня народження дівчинки батьків та новонароджену запросили до ресторану. Компанія підготувала сюрприз для сімʼї.

Дівчинка народилася в ресторані McDonald's
Дівчинка народилася в ресторані McDonald's
фото: McDonald’s Österreich

Дівчинка отримала особливу картку клієнта McDonald's. Тепер вона має можливість кожен свій день народження безплатно святкувати у закладах ресторану з родиною та друзями до свого 18-річчя.

Новонароджена Емілі отримала особливий подарунок від McDonald's
Новонароджена Емілі отримала особливий подарунок від McDonald's
фото: McDonald’s Österreich

Також родина провела фотосесію й отримала від McDonald's брендовий стільчик та деякі речі для дитини. Крім того, Емілі влаштували фотосесію для новонароджених.

Нагадаємо, у потязі №44 з Івано-Франківська до Черкас народився хлопчик. Хлопчик зʼявився на світ незадовго до прибуття поїзда до Фастова. Зазначається, що хлопчик народився незадовго до прибуття поїзда до Фастова. Поїзна бригада разом із пасажирами надала необхідну домедичну допомогу. На момент висадки стан матері та дитини був задовільним.

Також повідомлялося, пасажирка авіакомпанії Caribbean Airlines народила дитину просто під час рейсу до Нью-Йорка. Пологи почалися вже під час заходу літака на посадку, а немовля з’явилося на світ ще до приземлення.  Коли літак заходив на посадку, у пасажирки почалися пологи. Пілоти негайно звернулися до диспетчерів із проханням надати пріоритет для швидшого приземлення.

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Теги: пологи діти McDonald's Австрія

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