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Дружина Кулеби розказала, що пережила після того, як відкрила сексшоп

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Цивільна дружина Кулеби Світлана Павелецька стала однією з засновниць сексшопу у Києві
фото з відкритих джерел

Світлана Павелецька: Секс у нашому суспільстві досі настільки табуйована тема, що ні про яке сексуальне здоров’я говорити не доводиться

Цивільна дружина колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Світлана Павелецька разом із партнерками відкрила у Києві сексуально-освітній простір. Однак мережа відреагувала на цю новину хейтом. Про це повідомляє Yula.

«Днями інформація про відкриття простору потрапила в медіа, і я отримала таку кількість хейту, прокльонів і шеймінгу, що зрозуміла: ми все робимо правильно. Секс у нашому суспільстві досі настільки табуйована тема, що ні про яке сексуальне здоров’я говорити не доводиться. А без нього немає й ментального здоров’я – це фізіологія», – зауважила Світлана Павелецька.

Засновниця простору Павелецька зазначила, що турбота про сексуальне здоров’я актуальна не лише в Україні.

«Наш простір унікальний: ми привозимо найкраще з Японії, Італії, Франції. Але найголовніше – він інклюзивний. Пропонуємо продукти для тих, хто через певні фізіологічні чи емоційні обставини потребує додаткової підтримки у сексуальному житті. Це потрібно не лише Україні. Війна зробила питання реабілітації ще більш актуальним, але ми досі не говоримо вголос про нормалізацію стану сексуального здоров’я», – прокоментувала дружина Кулеби.

Зауважимо, 4 лютого в центрі Києва відбулося відкриття сексуально-освітнього простору – «інноваційного місця для відкритих розмов про сексуальність та здоров’я». Однією з засновниць простору є Світлана Павелецька – бізнес-леді, видавчиня та комунікаційниця.

Раніше ексміністр Дмитро Кулеба в інтервʼю журналістці Раміні Есхакзай розповів, що наразі проживає у квартирі своєї коханої Світлани Павелецької. Однак, мріє відремонтувати хату в селі на Полтавщині та жити там.

Також українська бізнесвумен Світлана Павелецька, кохана ексміністра закордонних справ України Дмитра Кулеби розповіла, що їхнє знайомство відбулося понад 20 років тому. Однак, тоді все обмежилося лише спілкуванням. 

Як повідомлялося, 5 вересня 2024 року, українська бізнесвумен Світлана Павелецька, кохана міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, прокоментувала його звільнення в Instagram. У своїй публікації вона висловила підтримку Кулебі та поділилася своїми емоціями.

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Теги: Дмитро Кулеба секс Київ магазин хейт

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