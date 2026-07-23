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Залишив бойову гранату на вулиці: що поліція знайшла вдома у жителя Київщини (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Залишив бойову гранату на вулиці: що поліція знайшла вдома у жителя Київщини (фото)
Граната, виявлена посеред вулиці у селищі Білогородка
фото: поліція Київщини/Facebook

Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі

У Бучанського району правоохоронці повідомили про підозру 36-річному чоловікові, який незаконно зберігав боєприпаси та залишив бойову гранату посеред вулиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.  

Про небезпечну знахідку на одній із вулиць селища Білогородка правоохоронцям повідомив місцевий житель. Поліцейські з'ясували, що ручну осколкову гранату Ф-1 там покинув 36-річний чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Boєприпас він придбав раніше.

Правоохоронці викрили 36-річного жителя Білогородки, який незаконно придбав та зберігав бойові припаси
Правоохоронці викрили 36-річного жителя Білогородки, який незаконно придбав та зберігав бойові припаси
фото: Поліція Київщини

Під час обшуку в помешканні фігуранта виявили та вилучили патрони різних калібрів.

Патрони, вилучені поліцією під час обшуку
Патрони, вилучені поліцією під час обшуку
фото: поліція Київщини

Слідчі за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури повідомили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами). Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Львові на вулиці Зеленій виявили гранату. Міський голова Андрій Садовий повідомив, що підозрілий предмет на проїжджій частині вчасно помітив водій тролейбуса №24. Він зупинив транспорт перед небезпечним предметом та оперативно евакуював пасажирів. 

Теги: Київщина зброя граната

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