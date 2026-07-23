Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Білоцерківщині 24 липня буде перекрито залізничний переїзд: схема об’їзду

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Білоцерківщині 24 липня буде перекрито залізничний переїзд: схема об’їзду
У зв’язку з обмеженнями також зміниться схема руху громадського транспорту
фото: Білоцерківська районна державна адміністрація

«Укрзалізниця» змінила графік ремонтних робіт у Томилівці. Водіям назвали альтернативні шляхи проїзду

У Білоцерківському районі рух автотранспорту через залізничний переїзд у селі Томилівка буде тимчасово закрито у п'ятницю, 24 липня, а не 23 липня, як планувалося раніше. Водіїв закликають заздалегідь врахувати зміни під час планування маршрутів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Білоцерківську районну військову адміністрацію.

Як зазначили в АТ «Укрзалізниця», обмеження руху пов’язані з проведенням ремонтних робіт на залізничному переїзді, розташованому на перегоні Роток – Сухоліси. 

Об’їзд здійснюватиметься:

  • через автошляхи Н-05, М-05, Р-04;
  • через залізничний переїзд 52 км у с. Чепиліївка.

Водіїв просять заздалегідь врахувати цю інформацію під час планування маршрутів та скористатися альтернативними шляхами об’їзду.

У Білоцерківській РВА звертають увагу – дата тимчасового закриття залізничного переїзду змінилася з 23 на 24 липня:

У Білоцерківській РВА звертають увагу – дата тимчасового закриття залізничного переїзду змінилася з 23 на 24 липня
У Білоцерківській РВА звертають увагу – дата тимчасового закриття залізничного переїзду змінилася з 23 на 24 липня
інфографіка: Білоцерківська районна державна адміністрація

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка (парна сторона проспекту). Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

Також до 20 серпня у столиці діятимуть тимчасові обмеження руху на шляхопроводі через трамвайні колії, що на Великій Кільцевій дорозі. Фахівці розпочинають масштабний ремонт конструкцій шляхопроводу. На час проведення робіт проїзд автомобілів буде обмежено першою та частково другою смугами в напрямку Литовського проспекту.

До 1 серпня у Деснянському районі столиці частково обмежується рух транспорту проспектом Романа Шухевича. Дорожники проводять ремонтні роботи щодня з 9:00 до 18:00. За інформацією комунальників, фахівці Деснянського ШЕУ оновлюватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від мосту через річку Десенку до вулиці Братиславської в напрямку Троєщини.

Теги: Київщина дороги ремонт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дорожники закликають водіїв враховувати обмеження під час планування своїх маршрутів
Рух на Кільцевій дорозі буде частково обмежено протягом тижня: де саме триватимуть роботи
20 липня, 12:08
Сходи на площі перед філармонією були збудовані близько 20-ти років тому, капітальної заміни плит з того часу не було, лише їх ремонт
У Чернівцях для ремонту сходів на площі використали надгробки: що кажуть у мерії
18 липня, 15:15
Після завершення ремонту фунікулер відновить перевезення пасажирів у звичайному режимі
Фунікулер у Києві тимчасово припинить роботу: коли відновлять рух
10 липня, 15:57
Попри свою непоказність, квітки гніздівки живуть до двох місяців і виділяють ніжний медово-ванільний аромат, який ефективно приваблює комах
На Київщині розквітла унікальна орхідея, яка ховається під землею по 10 років (фото)
3 липня, 19:52
Кермувальник здійснив наїзд на дитину, коли хлопчик вибіг на проїжджу частину з-за припаркованого мікроавтобуса
У Білій Церкві водій Mercedes збив дев'ятирічну дитину
2 липня, 17:01
Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю та знищено кілька автомобілів
Ракетний удар по Київщині: пошкоджено автосалон Porsche у Чубинському
2 липня, 11:36
Постраждалі перебувають під наглядом лікарів
Нічна атака на Київщину: влада повідомила про стан постраждалих
2 липня, 07:55
Підозрюваному загрожує до 10 років ув’язнення
В Українці чоловік до смерті побив співмешканку через ревнощі
29 червня, 21:35
Полив вулиць охолоджує покриття для зменшення деформацій проїжджої частини у спеку
Спека у столиці: комунальники почали поливати головні вулиці Києва
29 червня, 12:25

Новини

На Білоцерківщині 24 липня буде перекрито залізничний переїзд: схема об’їзду
На Білоцерківщині 24 липня буде перекрито залізничний переїзд: схема об’їзду
У Києві вилучено амфетаміну на 2,8 млн грн: деталі операції
У Києві вилучено амфетаміну на 2,8 млн грн: деталі операції
Залишив бойову гранату на вулиці: що поліція знайшла вдома у жителя Київщини (фото)
Залишив бойову гранату на вулиці: що поліція знайшла вдома у жителя Київщини (фото)
Коти на зупинках у Києві: реклама корму викликала хвилю «зради» в мережі
Коти на зупинках у Києві: реклама корму викликала хвилю «зради» в мережі
«Пастки для самців»: зеленбудівці рятують каштани Києва за допомогою «годівничок»
«Пастки для самців»: зеленбудівці рятують каштани Києва за допомогою «годівничок»
У Києві повітряна тривога тривала 12 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 12 хвилин

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 липня 2026
111K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
97K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
83K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
76K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів

Новини

У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
Вчора, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua