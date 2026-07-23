На Білоцерківщині 24 липня буде перекрито залізничний переїзд: схема об’їзду

У зв’язку з обмеженнями також зміниться схема руху громадського транспорту

«Укрзалізниця» змінила графік ремонтних робіт у Томилівці. Водіям назвали альтернативні шляхи проїзду

У Білоцерківському районі рух автотранспорту через залізничний переїзд у селі Томилівка буде тимчасово закрито у п'ятницю, 24 липня, а не 23 липня, як планувалося раніше. Водіїв закликають заздалегідь врахувати зміни під час планування маршрутів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Білоцерківську районну військову адміністрацію.

Як зазначили в АТ «Укрзалізниця», обмеження руху пов’язані з проведенням ремонтних робіт на залізничному переїзді, розташованому на перегоні Роток – Сухоліси.

Об’їзд здійснюватиметься:

через автошляхи Н-05, М-05, Р-04;

через залізничний переїзд 52 км у с. Чепиліївка.

Водіїв просять заздалегідь врахувати цю інформацію під час планування маршрутів та скористатися альтернативними шляхами об’їзду.

У Білоцерківській РВА звертають увагу – дата тимчасового закриття залізничного переїзду змінилася з 23 на 24 липня:

У Білоцерківській РВА звертають увагу – дата тимчасового закриття залізничного переїзду змінилася з 23 на 24 липня інфографіка: Білоцерківська районна державна адміністрація

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