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Після масованої атаки РФ низка поїздів на Київщині змінила маршрути

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Після масованої атаки РФ низка поїздів на Київщині змінила маршрути
На Київщині частина поїздів курсує зі змінами
фото (ілюстративне): «Укрзалізниця»

Деякі рейси затримуються до 2,5 години, а окремі приміські поїзди курсують за зміненими маршрутами або тимчасово скасовані

Після нічної масованої атаки російських військ на Київщину низка приміських поїздів до та з Києва курсує зі змінами у графіках і маршрутах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

За інформацією компанії, затримки від однієї до 2,5 години можливі для таких рейсів:

№6903 Ніжин – Київ-Пасажирський – до 2 годин;
№893 Конотоп – Київ – до 2 годин;
№6911 Ніжин – Київ-Пасажирський – до 1,5 години;
№6902 Київ-Волинський – Ніжин – до 2,5 години;
№6906 Київ – Ніжин – до 1 години.
Крім того, частина поїздів сполученням Ніжин – Київ курсуватиме через станцію Бровари, а окремі рейси тимчасово виведені з графіка.

Також тимчасові зміни запровадили на Коростенському напрямку. Зокрема, поїзд №6610 Коростень – Борщагівка сьогодні не курсуватиме, а рейс №6604 Тетерів – Святошин вирушив із запізненням на 1 годину 7 хвилин.

В «Укрзалізниці» закликали пасажирів стежити за оголошеннями на станціях і вокзалах та поставитися з розумінням до тимчасових змін у русі поїздів.

Нагадаємо, в ніч на 5 серпня Росія знову цілеспрямовано вдарила по мирних людях і цивільній інфраструктурі на Київщині. Наслідки атаки фіксують у трьох районах області: у Броварському пошкоджено складські та виробничі приміщення, у Бучанському та Фастівському – також складські будівлі. За інформацією ДСНС, 14 людей загинули та 22 постраждали через російські удари по регіону.

На території залізничної платформи поблизу атакованих логістичних центрів у Броварському районі виявлено загиблих. Під час масованої комбінованої атаки рух поїздів і роботу станцій тимчасово призупинили. Пасажирів та працівників евакуювали.

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Теги: Київщина Укрзалізниця залізниця

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