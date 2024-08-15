На одній з вулиць Києва з'явився стихійний фонтан
Вода сильним струменем б'є вгору та розливається на проїжджу частину вулиці
У Києві на вулиці Гоголівській прорвало водопровід. Відео з місця події з'явилися в соцмережах.
Через прорив водопроводу утворився «фонтан», що сягає п'ятого поверху.
На вулиці Гоголівській у Києві з'явився стихійний фонтан pic.twitter.com/SD553yf6Mq— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 14, 2024
Види на "фонтан" на столичній вулиці Гоголівська з інших ракурсів pic.twitter.com/1UijexdtFS— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 14, 2024
На відео видно, як вода сильним струменем б'є вгору та розливається на проїжджу частину вулиці.
Нагадаємо, у березні на лівому березі Києва сталося пошкодження водогону, внаслідок чого на проїжджу частину вулиці розлилася вода.
Раніше, 8 лютого, у Голосіївському районі Києва сталася аварія на водопровідній мережі.
До слова, наприкінці січня, у столиці сталося відразу дві аварії на водопроводах. Без води залишилися 10 будинків, школа та дитячі садки.
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