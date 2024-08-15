На одній з вулиць Києва з'явився стихійний фонтан

Вода сильним струменем б'є вгору та розливається на проїжджу частину вулиці

У Києві на вулиці Гоголівській прорвало водопровід. Відео з місця події з'явилися в соцмережах.

Через прорив водопроводу утворився «фонтан», що сягає п'ятого поверху.

Види на "фонтан" на столичній вулиці Гоголівська з інших ракурсів pic.twitter.com/1UijexdtFS — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 14, 2024

На відео видно, як вода сильним струменем б'є вгору та розливається на проїжджу частину вулиці.

Нагадаємо, у березні на лівому березі Києва сталося пошкодження водогону, внаслідок чого на проїжджу частину вулиці розлилася вода.

Раніше, 8 лютого, у Голосіївському районі Києва сталася аварія на водопровідній мережі.

До слова, наприкінці січня, у столиці сталося відразу дві аварії на водопроводах. Без води залишилися 10 будинків, школа та дитячі садки.