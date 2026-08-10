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Аварія на Білицькій у Києві: авто з дитиною провалилося під асфальт, рух обмежено (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Аварія на Білицькій у Києві: авто з дитиною провалилося під асфальт, рух обмежено (фото)
На вул. Білицькій у Києві стався витік із водопровідної мережі, через який на проїжджій частині утворилося провалля, в яке потрарила одна з автівок
фото: Олексій Голобуцький/Facebook

Фахівці «Київводоканалу» локалізували витік, однак ремонтні роботи ще не розпочалися

На вул. Білицькій у Києві стався витік із водопровідної мережі, через який на проїжджій частині утворилося провалля, один із автомобілів потрапив у яму. Про це повідомили у КМДА, інформує «Главком».

Фахівці підприємства вже локалізували витік, наразі рух транспорту вулицею обмежений.

Фахівці «Київводоканалу» вже локалізували витік. Наразі рух транспорту вулицею обмежений
Фахівці «Київводоканалу» вже локалізували витік. Наразі рух транспорту вулицею обмежений
фото: патрульна поліція Києва

Як повідомляє Новини. Live, масштабна аварія на водопровідній мережі у Подільському районі Києва призвела до того, що легковий автомобіль опинився під землею. За кермом перебувала жінка, яка прямувала до дитячого садка разом зі своєю дитиною. Побачивши, що дорога залита водою через прорив комунікацій, водійка звернула увагу на два білі блоки огородження.

«На цих білих блоках був знак «Об'їзд справа по дорозі», куди я і поїхала, довіряючи знакам, хоча там була калюжа», – розповіла потерпіла. Візуально ділянка не здавалася глибокою, тому вона не вважала проїзд небезпечним. 

Та щойно легковик заїхав у воду, дорожнє покриття не витримало. «Я одразу відчула, як машину накренило. Під передніми колесами сів асфальт, і правим колесом машина одразу почала туди тонути», – згадує киянка.

Спроби здати назад виявилися марними. Зрозумівши небезпеку, жінка негайно покинула салон.

«Я швидко вискочила з машини, витягла дитину. Машина вже була в воді. Ноги в мене були мокрі, але ми встигли вибратися неушкодженими», – додала вона.

Автівка не підлягає відновленню, оскільки жінка в першу чергу хвилювалася за порятунок дитини, двигун залишився увімкненим.

Жінка пояснила: «Машина була заведена на момент, коли потрапила у воду. Я пробувала її заглушити, але мені в пріоритеті було вибратися, і тим паче я з дитиною малою».

Один із перехожих, які кинулися на допомогу, стверджував, що зміг вимкнути запалювання, але мотор на той момент вже повністю занурився. Транспортний засіб провалився носом під землю на три чверті, над поверхнею води виднілися лише частково покриті водою верхні частини коліс.

Окреме обурення у власниці авто викликала реакція відповідних служб. За її словами, екіпаж поліції приїхав на виклик приблизно через 40 хвилин, а рятувальники МНС – лише за годину. Водійка впевнена, що за умови оперативного реагування в перші 10-15 хвилин транспорт можна було врятувати, натомість довелося просто спостерігати, як він тоне. Водночас працівники водоканалу опинилися на місці надзвичайної події дуже швидко.

«Одразу ж на місце прибув «Київводоканал», який чомусь познімав знаки, саме знак об'їзду, який був на тому місці», – наголосила потерпіла. 

Автівку намагаються витягнути тросами ДСНС
Автівку намагаються витягнути тросами ДСНС
фото: Новини Live

Місцеві жителі зазначають, що проблема на цій локації має системний характер. Зі слів мешканців району, протягом останніх двох місяців вони регулярно скаржилися на проблеми з водою та стан асфальту.

«Жителі кажуть, що зимою на цьому місці провалилися шестеро людей під воду так само на машинах», – підсумувала водійка.

На місці очікують спецтехніку, яка має евакуювати автомобіль, що потрапив у провалля. Після цього ремонтні бригади зможуть розпочати роботи на водопровідній мережі.

На місці аварії утворилося підтоплення
На місці аварії утворилося підтоплення
фото: патрульна поліція Києва

Як повідомила патрульна поліція Києва, у зв'язку з проривом труби на вулиці Білицькій, рух транспорту ускладнений. На місці відповідні служби проводять ремонтні роботи.

Через аварію автобус №32 курсує зі змінами за маршрутом: вул. Івана Виговського – просп. Георгія Гонгадзе – просп. Свободи – просп. Європейського Союзу – вул. Вишгородська, далі за власним маршрутом.

Поліція закликає враховувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки

Також тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

  • вул. Білицька, 18–61, 50–108 (приватні садиби),
  • вул. Білицька, 41/43 (школа),
  • вул. Білицька, 55 (школа-інтернат) 
  • вул. Білицька, 45.

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка (парна сторона проспекту). Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

Також до 20 серпня у столиці діятимуть тимчасові обмеження руху на шляхопроводі через трамвайні колії, що на Великій Кільцевій дорозі. Фахівці розпочинають масштабний ремонт конструкцій шляхопроводу. На час проведення робіт проїзд автомобілів буде обмежено першою та частково другою смугами в напрямку Литовського проспекту. 

До 29 серпня частково обмежено рух транспорту бульваром Верховної Ради у Дніпровському районі столиці. Фахівці Дніпровського ШЕУ ремонтують асфальтобетонне покриття. Роботи триватимуть щодня із 8:00 до 20:00 години на ділянці від вулиці Сергія Набоки до вулиці Будівельників.

Теги: Київ ДТП Київводоканал аварія

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