Громада домоглася призупинення будівництва храму на Оболоні: деталі скандалу

Історія протистояння на вулиці Північній триває кілька років

На вулиці Північній, 10 в Оболонському районі Києва спалахнув новий виток конфлікту довкола будівництва храму Пресвятої Трійці Української греко-католицької церкви (УГКЦ). 23 липня на ділянці поруч із дитячим садком та поліклінікою поновилися підготовчі роботи й почалося зведення нового паркану. Це викликало обурення місцевих мешканців, однак за підсумками зустрічі з владою сторони дійшли компромісу: роботи заморозять до проведення офіційних громадських обговорень. Про це повідомляють місцеві пабліки Оболонського району, інформує «Главком».

У 2025 році архітектурне бюро Aranchii презентувало візуалізацію церкви Святої Трійці: за формою це має бути хрестоподібний храм з однією великою банею, що відповідає українській традиції зведення дерев'яних церков. Водночас дизайн споруди буде сучасним та навіть футуристичним, з мінімальною геометрією поверхні, та плавними лініями. В будівлі будуть прозорі та напівпрозорі фасади, а також прозорий хрест, який перетинатиме центральний купол. Усе це зробить споруду світлою вдень завдяки природному освітленню. А вночі вона випромінюватиме світло сама.

Проєкт Церкви Святої Трійці УГКЦ зі сквером та укриттям фото: Dmytro Aranchii/Facebook

У Церкві Святої Трійці УГКЦ заплановано зведення укриттям для місцевих жителів фото: Dmytro Aranchii/Facebook

План забудови фото: Dmytro Aranchii/Facebook

Місце, де має з'явитися церква фото: соцмережі

Хронологія відновлення робіт і суперечки

Уранці 23 липня на ділянці за майданчиком дитячого садка з'явилася будівельна техніка, робітники та новий паркан з паспортом об'єкта.

Будівельники привезли паркан на місце запланованих робіт фото: соцмережы

«Нові паркани облаштували за ранок буквально за годину. Мешканці навколишніх будинків вкрай незадоволені і не погодженні з будівництвом храму ще й на такій маленький ділянці, ще й прям під дитячим садком де гуляють і сплять маленькі діти», – пише паблік.

Згідно з інформацією на щиті, початок будівництва заплановано на III квартал 2026 року, а завершення – на IV квартал 2027 року.

Інформаційний щит на місці запланованого скандального будівництва фото: Життя Оболонь Київ/Facebook

Поновлення робіт обурило місцевих жителів, які виступають проти зведення споруди впритул до дитячого закладу та у зеленому куточку району. На місці виникали суперечки з представниками забудовника щодо законності дій.

Водночас, як з'ясувалося пізніше, забудовник наразі має повний пакет дозвільних документів від КМДА, зокрема дозвіл на виконання будівельних робіт від січня 2024 року. Позиція місцевої громади зводиться до наступного: КМДА не влаштовувала щодо цього будівництва громадських слухань, не було й схвалення спільнотою. До того ж церкву зводять поряд з дитсадочком, техніка їздитиме тротуаром, а у 2024-му будівельники першим чином вирубали дорослі дерева, що росли у дворі.

Увечері 23 липня відбулася зустріч місцевих мешканців із депутатом Київради від Оболонського району Євгеном Кузьменком.

Зустріч місцевих мешканців із депутатом Київради від Оболонського району Євгеном Кузьменком 23 липня 2026 року фото: Життя Оболонь Київ/Facebook

За результатами зустрічі з депутатом домовилися про таке:

Забудовник та представники УГКЦ зобов'язалися повністю призупинити будь-які підготовчі та будівельні роботи на вул. Північній, 10.

зобов'язалися повністю призупинити будь-які підготовчі та будівельні роботи на вул. Північній, 10. Громада зобов'язалася утриматися від силових чи незаконних дій щодо майна на ділянці.

зобов'язалася утриматися від силових чи незаконних дій щодо майна на ділянці. Міська влада призначила офіційні Громадські обговорення, які відбудуться 7 серпня 2026 року о 17:00 у приміщенні Оболонської РДА (вул. Левка Лук’яненка, 16).

Що відомо про юридичну сторону конфлікту

Історія протистояння на вулиці Північній триває кілька років. У 2024 році електронна петиція №12936 «Зупинити будівництво у сквері на Оболоні по вул. Північна» зібрала понад 6 тис. підписів.

Петиція проти будівництва церкви набрала необхідні голоси, але не була підтримана мером скриншот

У своїй офіційній відповіді мер Віталій Кличко зазначив, що ділянку було передано УГКЦ рішенням Київради ще наприкінці 2021 року, а у 2022 році видано містобудівні умови. Оскільки ділянка за функціональним призначенням належить до території громадських будівель і не перебуває на балансі «Київзеленбуду», законних підстав для скасування права користування без рішення суду чи зміни містобудівної документації немає.

Наразі у Київському окружному адміністративному суді триває розгляд позову ГО «Голос Оболоні», яка вимагає скасувати рішення Київради про передачу землі, містобудівні умови та дозвіл на будівництво.

Очікується, що заплановані на 7 серпня громадські слухання в Оболонській РДА стануть майданчиком, де громада, забудовник та представники КМДА спробують знайти остаточний вихід із резонансної ситуації.

Нагадаємо, Департамент охорони культурної спадщини КМДА видав приписи з вимогою негайно припинити будь-які будівельні роботи на вулиці Князів Острозьких, 43/11, що у Печерському районі столиці. Під час перевірки фахівці з'ясували, що на земельних ділянках проводяться будівельні роботи, частково розібрано будівлю, здійснюється втручання у поверхневий шар ґрунту, а самі ділянки огороджені будівельним парканом. Також встановлено, що містобудівні перетворення здійснюються на території Центрального історичного ареалу Києва, частково в межах буферної зони об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та зон регулювання забудови.