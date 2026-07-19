РФ знищила один із найбільших логістичних хабів України

Вогонь охопив дві складські будівлі на загальній площі близько 100 тис. кв. м

У ніч на 19 липня російські окупанти влучили в логістичний хаб на Київщині. На об'єкті виникла масштабна пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

Ймовірно, атакованим логістичним центром був Amtel у Бучанському районі.

Рятувальники гасили пожежу з допомогою гелікоптерів фото: ДСНС

Близько 10:30 рятувальники локалізовали масштабну пожежу, що виникла внаслідок ворожої атаки. Вогонь охопив дві складські будівлі на загальній площі близько 100 тис. кв. м.

За попередньою інформацією, через атаку постраждали двоє людей.

Вогонь охопив дві складські будівлі на загальній площі близько 100 тис. кв. м фото: ДСНС

До ліквідації пожежі залучено більше 200 рятувальників, 73 одиниці техніки, зокрема три гелікоптери.

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Наслідки ракетної атаки на Київщину, 19 липня 2026 р. фото: ДСНС

Нагадаємо, протягом цієї ночі Росія здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ. Ворог випустив понад 40 ракет різних типів, з них більшість по столиці, та 120 ударних дронів. Станом на зараз у Києві та в області відомо про одну загиблу людину, ще 16 отримали поранення.

ДСНС оприлюднила фото наслідків нічної російської атаки на Київ, яка спричинила масштабні пожежі та руйнування у п'яти районах столиці. Пошкодження зафіксовані у Шевченківському, Солом'янському, Дніпровському, Святошинському та Деснянському районах Києва.