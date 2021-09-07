У середу в столиці потеплішає
Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +20 градусів
У середу, 8 вересня, в Києві потеплішає. Очікується хмарна погода з проясненнями. Про це свідчать дані УНІАН.
Так, вночі стовпчики термометрів максимально опустяться до +10 градусів, а вдень у столиці потеплішає до +20 градусів.
З самого ранку небо в Києві затягнуть хмари, проте протягом дня сонце все ж показуватиметься. Без опадів.
Весь день очікується вітер південно-західного і західного напрямків, його швидкість складе 1,8-3,4 м/с. Атмосферний тиск трохи знижений, 753-756 міліметрів ртутного стовпа.
Нагадаємо, найближчими днями у Києві встановиться тепла погода і прийде «бабине» літо. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
Як повідомлялося, за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня після 7 вересня в Україні потеплішає, в середині місяця прийдуть дощі, а потім знову буде тепло. Зовсім погода зіпсується в кінці місяця.
До слова, літом столиця встановила 14 температурних рекордів
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