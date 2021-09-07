У середу в столиці потеплішає

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +20 градусів

У середу, 8 вересня, в Києві потеплішає. Очікується хмарна погода з проясненнями. Про це свідчать дані УНІАН.

Так, вночі стовпчики термометрів максимально опустяться до +10 градусів, а вдень у столиці потеплішає до +20 градусів.

З самого ранку небо в Києві затягнуть хмари, проте протягом дня сонце все ж показуватиметься. Без опадів.

Весь день очікується вітер південно-західного і західного напрямків, його швидкість складе 1,8-3,4 м/с. Атмосферний тиск трохи знижений, 753-756 міліметрів ртутного стовпа.

Нагадаємо, найближчими днями у Києві встановиться тепла погода і прийде «бабине» літо. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Як повідомлялося, за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня після 7 вересня в Україні потеплішає, в середині місяця прийдуть дощі, а потім знову буде тепло. Зовсім погода зіпсується в кінці місяця.

До слова, літом столиця встановила 14 температурних рекордів