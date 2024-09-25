Українські території залишаться під окупацією РФ? Президент Чехії пояснив свої слова

Павел підкреслив, що ніколи не ставив під сумнів необхідність підтримки України в боротьбі за відновлення її територіальної цілісності

Павел заявив, що він висловлював аналогічну позицію ще під час минулорічної Мюнхенської безпекової конференції

Президент Чехії Петр Павел прокоментував реакцію Міністерства закордонних справ України на його заяву про можливий тимчасовий контроль Росії над частиною українських територій після завершення війни. Про це повідомляє чеське інформаційне агентство ČTK.

Політик закликав не будувати надмірно оптимістичних прогнозів щодо швидкого завершення війни та підкреслив необхідність реалістичного підходу до оцінки ситуації.

Павел пояснив, що його слова не є новими і він висловлював аналогічну позицію ще під час минулорічної Мюнхенської безпекової конференції.

«Очікування швидкої і однозначної перемоги України можуть виявитися небезпечними. Потрібно враховувати, що війна може затягнутися, і ситуацію варто оцінювати з огляду на можливі реалії», – сказав Павел.

Водночас він підкреслив, що ніколи не ставив під сумнів необхідність підтримки України в боротьбі за відновлення її територіальної цілісності, але закликав до усвідомлення складнощів та тривалості цього процесу. Президент Чехії додав, що «перемога над Росією ціною знищення половини населення України навряд чи може вважатися перемогою».

Нагадаємо, президент Чеської Республіки Петр Павел заявив, що українцям та їхнім прихильникам настав час подивитися правді у вічі.

«Найбільш вірогідним результатом війни буде те, що частина української території опиниться під російською окупацією, тимчасово». Але, додав він, це «тимчасове» може тривати роками» – сказав він. За словами Павела, ні Україна, ні Росія не можуть розраховувати на досягнення своїх максималістських цілей.

Після цього міністерство закордонних справ відкинуло твердження про те, що завершення війни в Україні може передбачати збереження над окупацією частини української території.

Міністерство закликало світ об’єднатись для втілення в життя «формули миру» та тиску на Росію, «щоб примусити її до справедливого миру, звільнення територій України та поваги до міжнародного права». «Це реалістичний сценарій, який ми здатні втілити спільними зусиллями», – йдеться в заяві.