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Київщина: після атаки сталося загоряння складських приміщень підприємства (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Київщина: після атаки сталося загоряння складських приміщень підприємства (фото)
Київщина продовжує ліквідацію наслідків атаки ворога
фото: пресслужба КОВА

У результаті обстрілу знищено три споруди, ще в чотирьох вибиті вікна

Унаслідок ворожої атаки на Київщину зранку 13 листопада, сталося загоряння складських приміщень підприємств. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко. 

За оновленою інформацією начальника КОВА, внаслідок атаки влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури у регіоні не зафіксовано.

Київщина: після атаки сталося загоряння складських приміщень підприємства (фото) фото 1

«Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів сталося загоряння складських приміщень підприємств. Пожежа ліквідована. У результаті знищено три споруди, ще в чотирьох вибиті вікна. Також пошкоджено 4 легкові автомобілі, дві вантажівки та два навантажувачі. В іншому районі також пошкоджено приміщення ангара. Крім того, в області ліквідовано дав пожежі трав’яного настилу», – зазначив Кравченко.

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Як повідомлялося раніше, eнаслідок масованої атаки РФ сьогодні зранку, 13 листопада, на Київщині постраждала одна людина, є руйнування. Зруйнована будівля, виникла пожежа в Броварському районі Київщини. Постраждала одна особа, їй надали допомогу працівниками екстреної медичної допомогипоранення голови отримав чоловік 48 років. Медична допомога йому була надана на місці. Стан задовільний, від госпіталізації відмовився. Оперативні служби продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки.

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Теги: дрон Київщина чоловік вантажівки пожежа

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