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Є підозра теракту: У Тель-Авіві вантажівка протаранила автобусну зупинку

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Є підозра теракту: У Тель-Авіві вантажівка протаранила автобусну зупинку
The Time of Israel: Водій вантажівки, який в'їхав у людей на зупинці, був застрелений і «нейтралізований» озброєними цивільними
фото: Magen David Adom

За попередніми даними, внаслідок аварії постраждало 24 особи

У столиці Ізраїлю вантажівка протаранила автобусну зупинку. Правоохоронці не виключають теракт. Про це повідомляє The Time of Israel.

Інцидент стався зранку 27 жовтня на перехресті у районі Глілот у Тель-Авіві. На місце аварії спрямували численні наряди поліції.

Як пише видання, у момент зіткнення на зупинці було багато людей.

За попередніми даними, внаслідок аварії постраждали 24 осіб. Четверо з них у важкому стані. Інші ізраїльські ЗМІ пишуть, що кількість постраждалих може сягати 40.

Поліція розслідує інцидент і підозрює, що це міг бути теракт.

Згодом стало відомо, що водій вантажівки, який в'їхав у людей на автобусній зупинці, був застрелений і «нейтралізований» озброєними цивільними в цьому районі.

Є підозра теракту: У Тель-Авіві вантажівка протаранила автобусну зупинку фото 1
фото: Magen David Adom

До слова, у районі Глілот розташована штаб-квартира ізраїльської розвідувальної служби «Моссад» разом з кількома розвідувальними підрозділами армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛу), включно з високопрофільною групою радіотехнічної розвідки Unit 8200.

На початку жовтня одна людина загинула і ще  кілька було поранено після того, як невідомий відкрив вогонь на центральному автовокзалі Беер-Шеви на півдні Ізраїлю. За останніми даними медичної служби Magen David Adom (MDA), після теракту на центральному автовокзалі в Беер-Шеві медики надали допомогу 11 постраждалим.

Також у жовтні у столиці Туреччини стався теракт. За інформацією турецьких ЗМІ, злочинці під'їхали до входу компанії TUSAŞ автомобілем, після чого почалася стрілянина. Потім поряд із КПП пролунав вибух. За даними турецької служби CNN, загинули щонайменше дві людини, ймовірно, охоронці. Терористи, ймовірно, були розділені на дві групи. Смертник вчинив вибух біля прохідної заводу. 

Компанія TUSAŞ виробляє винищувачі F-16, легкі транспортно-патрульні літаки, вертольоти, дрони 

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Теги: теракт Ізраїль аварія квартира

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