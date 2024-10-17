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Японська компанія дасть Україні дрони для розмінування, але є нюанс

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Японська компанія дасть Україні дрони для розмінування, але є нюанс
Японія передасть Україні дрони для розмінування
фото із відкритих джерел

Prodrone може розпочати постачання безпілотників Києву у 2025 році

Виробник промислових дронів Prodrone планує постачати в Україну безпілотники, які будуть використовуватися для розмінування території. Вказані апарати здатні пересуватися над поверхнею землі на висоті близько півметра, пише газета Nikkei.

Виробник промислових дронів Prodrone з японського міста Нагоя планує постачати Україні безпілотники, які використовуватимуться для розмінування територій. Зазначені дрони здатні пересуватися над поверхнею землі на висоті близько 50 сантиметрів. За допомогою штучного інтелекту дрон наноситиме виявлені міни на інтерактивну карту.

Утім, є невеликий нюанс, адже технології пошуку мін японська компанія не має, тож цим повинні будуть зайнятися українські партнери.

Для виробництва безпілотників Prodrone отримає субсидію у розмірі $40 млн, постачання має розпочатися у 2025 році. Нагадаємо, японська влада раніше вже надавала Україні допомогу в галузі знешкодження мін. Так, українські рятувальники раніше отримали від Японського агентства міжнародного співробітництва JICA та компанії Shabondama Soap Co., Ltd.2 техніку для гуманітарного розмінування. А піротехніки ДСНС отримали від Уряду Японії 22 машини механізованого розмінування. 

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Теги: Японія машини розмінування рятувальники влада

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