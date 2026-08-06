Гнилі фрукти та пліснява: Лубінець показав умови дитячого відпочинку в «Артеку» під Києвом
Під час повітряних тривог діти змушені перебувати в неналежних умовах – спальні місця облаштовані просто на дерев'яних палетах
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про незадовільний стан дитячого табору «Артек», що розташований у Пущі-Водиці під Києвом. Приводом для позапланової перевірки стали чисельні скарги батьків у соцмережах. Про це пише «Главком» із посиланням на допис омбудсмена.
Моніторингова група Офісу Омбудсмана, яка працювала на території закладу, зафіксувала масові порушення санітарних та безпекових норм:
- У кімнатах дітей виявили бруд, зламані меблі, плісняву, грибок та мурах, які розплодилися від житлових приміщень до харчоблоку.
- На кухні знайшли гнилі фрукти, а добові проби були наявні не з усіх страв. Натомість у підсобках персоналу правоохоронці й монітори виявили пляшки з алкоголем. Також для дітей молодшого віку у вільному доступі стояли кавові апарати.
- Під час повітряних тривог діти змушені перебувати в неналежних умовах – спальні місця облаштовані просто на дерев'яних палетах, постіль брудна, а питної води недостатньо.
За словами Лубінця, після публікації про аналогічні проблеми в таборі «Артек» на Закарпатті батьки почали масово писати про схожі історії в інших закладах оздоровлення, що свідчить про системну проблему.Одна з матерів зазначила, що забрала дитину з табору виснаженою та «худою, як з концтабору».
Уповноважений направив офіційні листи та вимагає негайного реагування від Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України щодо притягнення винних до відповідальності та перевірки реальної категорії закладу.
Нагадаємо, дитячий табір «Артек» в окупованому Криму зіткнувся з проблемами після серії атак на півострів. За повідомленнями батьків, частину дітей не допустили до табору, а окремі зміни могли бути скасовані.
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