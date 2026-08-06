Гнилі фрукти та пліснява: Лубінець показав умови дитячого відпочинку в «Артеку» під Києвом 

Моніторингова група Офісу Омбудсмана, яка працювала на території закладу, зафіксувала масові порушення санітарних та безпекових норм

Під час повітряних тривог діти змушені перебувати в неналежних умовах – спальні місця облаштовані просто на дерев'яних палетах

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про незадовільний стан дитячого табору «Артек», що розташований у Пущі-Водиці під Києвом. Приводом для позапланової перевірки стали чисельні скарги батьків у соцмережах. Про це пише «Главком» із посиланням на допис омбудсмена.

Моніторингова група Офісу Омбудсмана, яка працювала на території закладу, зафіксувала масові порушення санітарних та безпекових норм:

У кімнатах дітей виявили бруд, зламані меблі, плісняву, грибок та мурах, які розплодилися від житлових приміщень до харчоблоку.

На кухні знайшли гнилі фрукти, а добові проби були наявні не з усіх страв. Натомість у підсобках персоналу правоохоронці й монітори виявили пляшки з алкоголем. Також для дітей молодшого віку у вільному доступі стояли кавові апарати.

Під час повітряних тривог діти змушені перебувати в неналежних умовах – спальні місця облаштовані просто на дерев'яних палетах, постіль брудна, а питної води недостатньо.

Під час огляду санвузлів виявили частково відсутню плитку на стінах скриншот

Ліжка на палетах в укритті скриншот

У кімнатах панує безлад скриншот

Адміністрація намагається боротися з комахами скриншот

За словами Лубінця, після публікації про аналогічні проблеми в таборі «Артек» на Закарпатті батьки почали масово писати про схожі історії в інших закладах оздоровлення, що свідчить про системну проблему.Одна з матерів зазначила, що забрала дитину з табору виснаженою та «худою, як з концтабору».

Уповноважений направив офіційні листи та вимагає негайного реагування від Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України щодо притягнення винних до відповідальності та перевірки реальної категорії закладу.

Нагадаємо, дитячий табір «Артек» в окупованому Криму зіткнувся з проблемами після серії атак на півострів. За повідомленнями батьків, частину дітей не допустили до табору, а окремі зміни могли бути скасовані.