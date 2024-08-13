Російська армія зіштовхнулася з дефіцитом питної води – британська розвідка

Норма води для російських пілотів була обмежена до одного літра на день

Деякі російські військові частини були змушені виготовити імпровізовані засоби фільтрації, використовуючи застояні калюжі для задоволення щоденних потреб у воді

Деякі підрозділи окупаційної армії РФ, що воюють в Україні, ймовірно, відчувають дефіцит питної води. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Британії.

Як зазначає відомство, пошкодження, завдані під час російських ударів по об'єктах комунальної інфраструктури, майже напевно призводять до перебоїв у водопостачанні, що загострилось через спекотну погоду.

Крім того, у липні проросійський військовий блогер повідомив, що норма води для російських пілотів була обмежена до одного літра на день. Це еквівалентно чверті мінімальної рекомендованої потреби у воді для роботи в умовах високих температур. Як наслідок російські пілоти зверталися за водою до місцевих жителів.

У відповідь на нестачу води деякі російські військові частини були змушені виготовити імпровізовані засоби фільтрації, використовуючи застояні калюжі для задоволення щоденних потреб у воді.

«Це з великою ймовірністю призвело до зростання захворювань, що передаються через воду, серед російських солдатів. Нестача води, що призводить до зневоднення і підвищеного ризику інфікування, майже напевно вплине на моральний дух і оперативну ефективність», – йдеться в огляді.

Нагадаємо, середньодобові бойові втрати в Україні російської армії убитими та пораненими за останні два місяці зменшилися з максимальних 1262 осіб на добу у травні до 1140 у липні. Однак, попри це, останні три місяці були «найдорожчими» в контексті втрат для російських військ з лютого 2022 року.

До слова, як зазначено в дослідженні Mediapart, компанія Nestle у Франції фільтрує забруднену воду забороненими методами, а потім продає її як «природну мінеральну воду».