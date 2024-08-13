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Російська армія зіштовхнулася з дефіцитом питної води – британська розвідка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Російська армія зіштовхнулася з дефіцитом питної води – британська розвідка
Норма води для російських пілотів була обмежена до одного літра на день
фото з відкритих джерел

Деякі російські військові частини були змушені виготовити імпровізовані засоби фільтрації, використовуючи застояні калюжі для задоволення щоденних потреб у воді

Деякі підрозділи окупаційної армії РФ, що воюють в Україні, ймовірно, відчувають дефіцит питної води. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Британії.

Як зазначає відомство, пошкодження, завдані під час російських ударів по об'єктах комунальної інфраструктури, майже напевно призводять до перебоїв у водопостачанні, що загострилось через спекотну погоду.

Крім того, у липні проросійський військовий блогер повідомив, що норма води для російських пілотів була обмежена до одного літра на день. Це еквівалентно чверті мінімальної рекомендованої потреби у воді для роботи в умовах високих температур. Як наслідок російські пілоти зверталися за водою до місцевих жителів.

У відповідь на нестачу води деякі російські військові частини були змушені виготовити імпровізовані засоби фільтрації, використовуючи застояні калюжі для задоволення щоденних потреб у воді.

«Це з великою ймовірністю призвело до зростання захворювань, що передаються через воду, серед російських солдатів. Нестача води, що призводить до зневоднення і підвищеного ризику інфікування, майже напевно вплине на моральний дух і оперативну ефективність», – йдеться в огляді.

Нагадаємо, середньодобові бойові втрати в Україні російської армії убитими та пораненими за останні два місяці зменшилися з максимальних 1262 осіб на добу у травні до 1140 у липні. Однак, попри це, останні три місяці були «найдорожчими» в контексті втрат для російських військ з лютого 2022 року.

До слова, як зазначено в дослідженні Mediapart, компанія Nestle у Франції фільтрує забруднену воду забороненими методами, а потім продає її як «природну мінеральну воду».

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Теги: окупанти війна вода британська розвідка

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