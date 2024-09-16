Підготовка до опалювального сезону: Київська ОВА повідомила деталі

За словами глави Київської ОВА, підготовка до опалювального сезону відбувається за графіком

У столиці ремонтують водопровідні та каналізаційні мережі, насосні станції, роблять заготівлю пального, запаси посипального матеріалу, готують спеціалізовану збиральну техніку

Київська область вже майже на 90% готова до опалювального сезону. Усі роботи відбуваються за графіком. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко на засіданні регіонального оперативного штабу з питань підготовки області до опалювального сезону.

«Наразі всі роботи ведуться за графіком. Підготовка об’єктів до зими становить майже 90%. Насамперед йдеться про підготовку котелень, теплових мереж, житлових будинків, шкіл, садочків, лікарень», – сказав Кравченко.

За словами чиновника, у столиці ремонтують водопровідні та каналізаційні мережі, насосні станції, роблять заготівлю пального, запаси посипального матеріалу, готують спеціалізовану збиральну техніку.

Кравченко зазначив, що у школах та садах Київської області на сьогодні понад 1,9 тис. генераторів різної потужності. Фактично, забезпечені ними всі навчальні заклади.

Нагадаємо, наразі неможливо вказати, в яких умовах українці будуть проходити зимовий опалювальний сезон. Держава готується до зими і можливих атак Росії, захищаючи енергооб'єкти першим та другим рівнем захисту.

Як відомом, російська агресія та енергетичний терор завдають колосальної шкоди Україні й українцям. Проте – навіть в умовах війни – держава продовжує адресно підтримувати тих, хто цього найбільше потребує. Для того, щоб для найбільш вразливих споживачів комунальних послуг суми в платіжках не були критичними, можна скористатися програмою житлових субсидій.

До слова, синоптики попереджають про сильні пориви вітру в Київській області та столиці. До кінця доби очікуються пориви вітру швидкістю 15-20 м/с.