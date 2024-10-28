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Протягом трьох днів діятимуть обмеження руху Наддніпрянським шосе (+схема)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Протягом трьох днів діятимуть обмеження руху Наддніпрянським шосе (+схема)
фото: з відкритих джерел

Комунальники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття біля р. Либідь

Сьогодні, 29 жовтня, із 08:00 і до 8:00 31 жовтня частково буде обмежений рух транспорту Наддніпрянським шосе на заїзді на Південний мостовий перехід. Про це повідомляє КК «Київавтодор».

Обмеження пов’язане з ремонтом асфальтобетонного покриття на Наддніпрянському шосе біля р. Либідь.

Протягом трьох днів діятимуть обмеження руху Наддніпрянським шосе (+схема) фото 1

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

До відома, протягом 29 жовтня та 1 листопада у Києві автобуси № 7 курсуватимуть за зміненим маршрутом. Зміни відбудуться через заплановані продовольчі ярмарки на вулиці Бульварно-Кудрявській.

Теги: Київавтодор обмеження дороги ремонт

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